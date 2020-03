Une messe de Pâques…virtuelle!

Le Diocèse de Trois-Rivières diffusera sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube les célébrations des Jours Saints et du dimanche de Pâques.

Quant aux Jours Saints, à l’initiative de l’abbé Gilles Roberge, prêtre en paroisse et cérémoniaire de Mgr Luc Bouchard, des enregistrements à huis-clos seront complétés aujourd’hui (24 mars) dans le respect des directives gouvernementales voulant la fermeture de toutes entreprises et services et devant l’interdiction des rassemblements. Le respect de la distance sociale est scrupuleusement respecté et un minimum d’intervenants est impliqué.

La célébration des Rameaux, présidée par Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières et recteur du Sanctuaire, sera diffusée à 11h00, dimanche le 5 avril 2020.

L’office du Jeudi Saint (dernière Cène), présidé par l’abbé Alain Gélinas, prêtre responsable de la paroisse Sainte-Marie-de-l’Incarnation (Grand-Mère et environs) sera diffusé jeudi le 9 avril 2020, à 19h00.

L’office du Vendredi Saint (vénération de la Croix), présidé par l’abbé Marc Lahaie, prêtre responsable de la paroisse Saint-Martin-de-Tours (LaTuque), sera diffusé vendredi le 10 avril 2020, à 15h00.

La Veillée pascale, présidée par l’abbé Claude Lapointe, vicaire général du diocèse et prêtre responsable des paroisses Saint-Laurent-de-la-Mauraine et Sainte-Élisabeth (MRC des Chenaux) sera diffusée le samedi 11 avril 2020, à 19h00.

La messe de Pâques, présidée par Mgr Luc Bouchard, Évêque du Diocèse de Trois-Rivières, sera diffusée le dimanche 12 avril 2020, à 11h00. Après diffusion, ces célébrations seront archivées sur les plateformes à l’usage du public.

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, quant à lui, diffuse présentement la messe quotidienne sur sa chaîne YouTube tous les jours à midi.