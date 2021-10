Une mauvaise cote de crédit, ça implique quoi ?

La cote de crédit d’un individu représente sa probabilité à être approuvé pour obtenir des produits financiers tels qu’un prêt ou du nouveau crédit. Une mauvaise cote de crédit peut donc affecter votre vie. Bonne nouvelle, la cote de crédit peut être améliorée ! Tout comme une tirelire cassée, réparée sa cote demande du temps, des efforts ainsi que de meilleures pratiques financières.

Les conséquences d’un mauvais crédit

Votre cote de crédit représente la colonne vertébrale de votre vie financière. Si celle-ci est mauvaise, elle peut définitivement affecter votre vie personnelle et professionnelle. Un mauvais crédit peut vous empêcher d’obtenir une nouvelle carte de crédit, de louer un appartement, d’acheter la maison de vos rêves, de financer un nouveau véhicule ou même d’être choisi pour l’emploi que vous souhaitez.

Améliorer sa cote de crédit

Un bon crédit est essentiel pour accomplir vos rêves. Celui-ci vous permet de réaliser des projets importants tels que celui de devenir propriétaire. Voici cinq conseils pour commencer à améliorer votre cote de crédit.

1.Eviter les dettes inutiles

Laissez tomber les achats inutiles et remboursez toutes les dettes de consommation que vous avez accumulées. Créez vous un budget pour limiter vos dépenses à celles dont vous avez un réel besoin. L’utilisation de vos cartes de crédit et leur remboursement vont de pair. Payez votre dette et votre cote de crédit en sera réjouie.

2.Effectuer vos paiements dans les temps

Une fois de plus, il est très important de rembourser votre crédit de consommation dans les délais accordés. Des paiements en retard ou manqués ont une mauvaise influence sur votre cote de crédit et doivent être évités.

3.Utiliser un prêt pour mauvais crédit

L’emprunt sans enquête de crédit peut être une solution pour les situations d’urgence financière, en plus d’être également un moyen d’améliorer votre cote de crédit. En effet, dans un délai de six mois, le prêteur privé peut communiquer votre rapport de remboursement aux agences d’évaluation du crédit.

4.Garder un œil sur votre crédit

Une fois par année, chaque Canadien a le droit d’avoir accès gratuitement à son rapport de crédit. Chaque rapport de crédit et de cote de crédit supplémentaire est payant. Cependant si vous accordez beaucoup d’importance à l’amélioration de votre crédit, il est conseillé de demander une copie de votre rapport de crédit à chaque six mois. Vous pouvez également utiliser un service de surveillance de crédit. Garder un œil sur l’évolution de votre cote de crédit ne pourra que vous aider à l’améliorer davantage !

5.Être patient

L’amélioration de votre cote de crédit ne se fera pas du jour au lendemain. Soyez patient et mettez les efforts nécessaires pour atteindre une cote de crédit à la hauteur de vos espérances.