Une marche virtuelle pour l’épilepsie

Épilepsie Mauricie–Centre-du-Québec organise une marche virtuelle de sensibilisation à l’épilepsie entre le 28 septembre et le 9 octobre.

L’organisme invite les individus et les entreprises à participer à cette campagne de collecte de fonds. L’objectif est d’amasser 10 000 $. Votre don vous donne le droit de figurer à l’album souvenir de l’événement, posté sur Facebook et sur la page web de l’organisme.

L’organisme invite les familles, écoles, entreprises et individus à se photographier ou à se filmer, en pleine activité physique.

« On compte beaucoup sur la participation des entreprises, souligne Patricia Collin, directrice de l’organisme. On va solliciter le concours de nos voisins du parc industriel dans lequel l’organisme loge. Notre message, c’est beaucoup de dire qu’il y a des épileptiques dans vos entreprises et vous ne le savez pas. Si ces gens faisaient une crise, que feriez-vous? C’est sur ça qu’on veut sensibiliser les entreprises. Notre grand message pour cette marche virtuelle est de sensibiliser les entreprises à la présence d’épileptiques dans leurs murs et de réagir à cela positivement ».

Cette marche vise également à faire connaître les gestes qu’il faut poser lorsqu’on se retrouve devant une personne en crise.

« Nous avons constaté que même des travailleurs du milieu de la santé (ambulanciers, infirmiers, travailleurs sociaux) ne connaissent pas les gestes à poser pour secourir une personne en crise d’épilepsie », ajoute Patricia Collin.

«Cette activité virtuelle permet de faire parler de la maladie, tout en étant ludique et solidaire. Nous croyons sincèrement que de susciter les discussions sur ce sujet, qui est encore tabou et plein de préjugés, est une des façons de démystifier l’épilepsie. Encore trop de travailleurs ne déclarent pas leur maladie de peur de perdre leur emploi, de se faire juger, d’être méprisé, de vivre du rejet ».

La marche virtuelle a sa mascotte, Épilou, qui peut se déplacer au besoin pour encourager les participants.

Épilepsie Mauricie–Centre-du-Québec doit aussi lancer en 2021 une grande activité de sensibilisation.

Les dons peuvent se faire via virement Interac, bancaire, par chèque ou en personne. info@epilepsiemcq.org / 819-373-3211