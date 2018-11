Une marche pour les droits des enfants

Crédit photo : Audrey Leblanc

TROIS-RIVIÈRES. Une marche pour sensibiliser la population aux droits des enfants se tiendra le 20 novembre à Trois-Rivières. Le départ sera donné à 10h15 dans la cour arrière de l’école Sainte-Thérèse, située sur la 11e rue. Quelque 200 personnes parcourront une distance d’un kilomètre.

Cette marche est une initiative d’ESPACE Mauricie qui a pour mandat la prévention de la violence faite aux enfants. L’organisme n’a pas choisi le 20 novembre au hasard. La marche coïncidera avec la Journée nationale des enfants.

ESPACE Mauricie invite également la population à porter le ruban bleu pour souligner cette journée spéciale.Celui-ci a été distribué à près de 2 000 personnes jusqu’à présent. Ceux et celles qui aimeraient s’en procurer un peuvent téléphoner à ESPACE Mauricie au 819 375-3024.

Par ailleurs, les internautes pourront aussi porter le ruban bleu sur Facebook en ajoutant à leur photo de profil le décor de la JNE ESPACE.

Plus de 40 000 personnes sensibilisées

Depuis ses débuts, ESPACE Mauricie a sensibilisé plus de 9 600 adultes et 32 000 enfants de la région à la violence faite aux enfants. Chaque année, c’est environ 1 000 enfants et 300 adultes que rencontrent les gens de l’organisme.