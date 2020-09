Une marche citoyenne partira de l’université jusqu’au parc Champlain

L’Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR) et ses partenaires invite la population trifluvienne à la grande marche citoyenne «Vert une transition juste» qui aura lieu le 25 septembre prochain sur le coup de 12h30. Le départ de la marche se fera de la Place Gilles Boulet pour se conclure au parc Champlain.

Toute la logistique nécessaire sera mise en place afin de faire respecter les règles sanitaires tel que prescrit par la Santé publique. À l’aube d’une relance économique de la part des autorités gouvernementales, et un an jour pour jour de la grande manifestation sur l’urgence climatique, le collectif revendique auprès du gouvernement une relance économique verte et responsable.

Les principales revendications sont les suivantes :

-La mise en place de cibles annuelles de réduction de gaz à effet de serre qui forcent l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2030

-Le respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones et la mise en oeuvre complète de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que le respect des traités territoriaux

-L’abandon immédiat de tout projet d’exploration et d’exploitation d’énergies fossiles et gazières comme les projets GNL/Gazoduq, le terminal maritime d’Arianne Phosphate ainsi que l’usine de la compagnie Métaux BlackRock dans le fjord du Saguenay

La Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) est née de l’union de «Pour le futur Mtl», de «Pour le futur Québec», du «Devoir environnemental collectif» et de «La planète s’invite à l’Université». La CEVES est une coalition étudiante québécoise nationale qui se mobilise et milite pour la justice climatique. Le Regroupement des organismes d’ÉPA de la Mauricie est un regroupement en éducation populaire et en défense collective des droits. (JC)