Une ligue féminine de flag-football universitaire voit le jour

Après quelques années de démarches et de réflexions, une ligue féminine de flag-football universitaire a été créée dans le but de permettre aux collégiennes de pouvoir poursuivre leur passion jusqu’à un niveau supérieur. Parmi les sept nouvelles équipes se trouvent l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La formation trifluvienne y est d’abord allée avec la sélection d’un entraîneur issu du milieu du flag football, soit Jonathan Maheu. Ce dernier est un joueur de longue date, lui qui a même représenté le Canada à l’International Bowl, au Texas. « J’ai une bonne connaissance du milieu. J’ai coaché au football de contact avec les Saints du Collège de l’Assomption pendant trois ans. Je suis prêt à relever ce défi-là et je ne suis pas inquiet », lance-t-il.

« J’ai joué au poste de quart-arrière au flag football pour Équipe Canada et on n’avait pas de coach. C’est donc moi qui appelais mes jeux et j’avais mon propre livre de jeu. Mon expérience peut s’avérer payante. Je suis content de faire partie de ce projet-là parce que c’est non seulement une nouvelle équipe, mais bien une nouvelle ligue. Chaque université avait des responsables de projets qu’ils ont dû présenter au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). »

Pour ce qui est des joueuses, une période d’adaptation sera requise puisqu’elles devront jouer à 5 contre 5, dans un niveau de flag football international, où le jeu est très rapide et où le botté n’est pas permis.

« Les filles devront s’ajuster, en effet. Elles ont toujours joué à 7 contre 7, sur des terrains de football. Ce n’est pas tout à fait les mêmes règlements non plus et les stratégies sont différentes », confie Coach Maheu.

« Je ne spécule rien, mais je me demande si éventuellement, les programmes scolaires (écoles secondaires et cégeps/collèges) passeront au flag-football à 5 contre 5, avec le même format que les universités, pour arrimer tout ça? Ce sera à voir dans l’avenir. »

Trois dimanches

La saison se déroulera sous un format de style tournoi. Les équipes se disputeront, au même endroit, trois matchs contre trois équipes différentes, répartis sur trois dimanches. L’Université du Québec en Outaouais, l’Université de Sherbrooke et l’Université de Concordia seront les hôtes de ces évènements de flag football.

« C’est une bonne idée et ça va faire de bon happening pour les filles, mais aussi pour le coaching staff. Ça va nous permettre de voir toutes les équipes en action et d’adopter de bonnes stratégies. Ça vient aussi limiter les coûts de déplacements et les coûts de location, entre autres », ajoute M. Maheu.

« C’est tellement une belle nouveauté pour nos filles. Les gars avaient la possibilité de poursuivre leur carrière de football contact à l’université, mais pour les filles, ça s’arrêtait au collège. Si on regarde des ligues de flag football féminin de niveau Amateur, il n’y en a pas une tonne qui sont de calibres pour les meilleures joueuses. Maintenant, elles auront la chance de jouer au niveau universitaire », conclut-il.

Pas moins de 35 filles se sont inscrites pour le camp de sélection, âgée de 18 à 24 ans. Au total, une quinzaine d’entre elles ont finalement été retenues.