Une journée Portes ouvertes en agence

La 12e édition de la journée Portes ouvertes en agence de l’Association des agences de communication créative se déroulera le 7 février à Trois-Rivières, Montréal et Québec.

Cette année, 41 agences de communication feront découvrir leur univers à plus de 680 étudiants de niveaux collégial et universitaire.

L’objectif de cette journée Portes ouvertes en agence est de démystifier l’univers des agences et de faire connaître les possibilités d’emploi dans le domaine. Les participants pourront mieux comprendre le travail et le rôle des agences et écouter des professionnels de l’industrie parler de leur quotidien et de leur métier.

À Trois-Rivières, l’agence Acolyte participe à l’initiative.

Les étudiants sont invités à indiquer, lors de l’inscription, la ou les plages horaires qu’ils désirent ainsi que les agences pour lesquelles ils ont un intérêt. L’A2C s’occupera ensuite de les jumeler avec une agence, en fonction de leur intérêt et des disponibilités de celles-ci.

La date limite pour s’inscrire est le 24 janvier au lien suivant : www.eventbrite.ca/e/billets-portes-ouvertes-en-agence-2020-85290250435

