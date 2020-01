Une journée de rêve à Vallée du Parc

C’est le 25 janvier prochain qu’une dizaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle pourront vivre une journée de rêve à la station Vallée du Parc de Shawinigan.

C’est le patrouilleur Dominic Déry qui a eu la brillante idée de lancer l’invitation.

«Dominic est venu me voir et il m’a parlé de cette option que la Vallée du Parc offre, soit le ski adapté, explique Marc Ayotte, intervenant au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) au plateau de travail de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Je trouvais que c’était une excellente idée.»

«À l’UQTR, nous avons dix bénéficiaires et il y en a qui n’ont jamais descendu une côte. Ce sera une première expérience de ski pour plusieurs d’entre eux.»

Ski Adapté Mauricie offre le service de ski adapté gratuitement à toute personne vivant avec un handicap, que ce soit la mobilité réduite ou la déficience intellectuelle, notamment. Trois types d’appareils sont disponibles: le tandemski, le tandem flex et un dualski.

«On ne savait pas que ça existait, alors on était content que Dominic nous arrive avec cette idée. Nous serons accompagnés de deux patrouilleurs. Il ne nous reste qu’à planifier la journée et c’est certain que ça va être du plaisir garanti. Nous allons tous dîner ensemble à la cafétéria», ajoute M. Ayotte.

«On doit montrer aux gens que malgré une déficience intellectuelle ou une mobilité réduite, il est possible de faire de telles activités. Il y a sûrement d’autres offres du genre qui existent et qui ne sont pas assez connues elles non plus. Peut-être qu’elles vont elles aussi se mettre en lumière.»

Si l’activité s’avère un succès, le plateau de travail de l’UQTR pourrait bien en faire une sortie annuelle.

«Lorsqu’on a annoncé ça à nos bénéficiaires, c’était la fête!», se souvient-il. «Nous avons des gens de l’université qui se sont offerts pour aider pour le transport. Il y a un bénéficiaire qui m’a dit qu’il avait peur des côtes et qu’il allait sûrement l’essayer quand même. Pour certains, ça va être un dépassement de soi.»

Le service de Ski Adapté Mauricie est offert gratuitement grâce à la collaboration de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Shawinigan, la Randonnée Jimmy-Pelletier et la Commission Scolaire de l’Énergie. Au total, ce sont neuf moniteurs/pilotes qui composent l’équipe de Ski Adapté Mauricie.