Une journée de réflexion sur l’avenir de la région

La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de la Mauricie invite la population à prendre part à un grand rassemblement pour réfléchir à l’avenir de la région. Cette rencontre aura lieu ce samedi 21 septembre, de 9h à 16h, à la salle l’Oriflamme du Ludoplex de Trois-Rivières.

«On veut réfléchir à notre Mauricie, voir comment on peut trouver notre place au niveau national, explique Guy Rousseau, directeur général de la SSJB Mauricie. Et si ça permet de faire émerger de nouvelles initiatives et concertations dans la région, notre travail sera fait. À la suite de ça, on va ressortir les grandes lignes de la rencontre et on va aller rencontrer nos députés pour travailler avec eux et faire avancer des dossiers.»

«Avec l’abolition de la Conférence régionale des élus (CRÉ) et des organisations comme les Forums jeunesse, on n’a plus de place pour se concerter, renchérit Sandra Dessureault, présidente de la SSJB de la Mauricie. C’est pour ça qu’on a initié cette journée. Depuis que ces organisations ne sont plus, on sent qu’il y a un manque et on veut amener une solution.»

Lors de cette journée, nommée Les rendez-vous Pauline-Julien, plusieurs intervenants de divers horizons prendront la parole. Ce sera le cas notamment du maire de Shawinigan, Michel Angers. Une conseillère en développement social, un biologiste, une directrice de musée et un professeur de l’UQTR font également partie des conférenciers.

La SSJB de la Mauricie a l’intention de faire de cette journée de réflexion un rendez-vous annuel. Pour s’inscrire à l’activité, les personnes intéressées doivent contacter Jean Breton par courriel à l’adresse jbreton@ssjb.quebec ou par téléphone au 819 375-4881, poste 2306. Le coût d’entrée est de 10 $ par personne (5 $ pour les étudiants) et inclut le repas.