Une jeune sensation pilotera à Trois-Rivières

INVITATION. Celui qui a déjà comme rêve d’atteindre la plus haute marche de la série NASCAR, Raphaël Lessard, sera de passage dans sa province natale dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R). Il prendra place derrière le volant de la voiture #16 dans la série Championnat de stock-car canadien (CSCC) lors de l’épreuve le «FestiDrag.TV/Hôtel Le Concorde 41», présenté le 12 août prochain.

Le jeune pilote de 16 ans, affilié à l’écurie américaine Kyle Busch Motosports, a tout récemment remporté le «Short track U.S. Nationals Response Energy 100» au légendaire Bristol Motor Speedway du Tennessee.

«Amener Raphaël (Lessard) ici était un projet mijoté depuis un bon bout de temps. Lorsqu’on a suggéré à Jack Irving de le faire rouler en circuit routier, il a tout de suite dit oui. Ça va être un beau week-end en famille avec son père François (Lessard) qui a gagné en Sportsman en 2012», a confié Dominic Fugère, directeur général du Grand-Prix de Trois-Rivières.

La victoire du paternel dans la série Sportsman lui avait d’ailleurs valu le volant d’or lui permettant de prendre part à la course de NASCAR Canadian Tire.

«J’ai vraiment hâte d’être ici, surtout devant ma famille et mes amis qui n’ont pas la chance de me voir souvent, car je roule aux États-Unis à 16 heures ou 18 heures de route. Et je me souviens d’avoir vu mon père gagner ici et on y passait les week-ends», a pour sa part commenté le principal intéressé.

«Ce sera tout nouveau pour moi, car j’ai roulé une seule fois en circuit routier. Ça va être le fun de venir prendre de l’expérience aux couleurs de NAPA Pièces d’auto.»

Avec Kyle Busch

Le jeune Lessard est le seul pilote de la série NASCAR Late Model affilié à la prestigieuse écurie Kyle Busch. Les tractations entre l’équipe de développement de pilotes Toyota (TRD), son agent Robert Desrosiers et Kyle Busch Motorsports (KBM), ont conduit à cette association.

Le Beauceron a monté sur le podium 4 fois lors de ses 17 courses complétées en 2017. Il a dû en abandonner six pour des raisons techniques. «J’ai vraiment hâte. Kyle Busch est un excellent pilote. L’un des meilleurs au monde. Je vais être comme à l’école avec eux», avait commenté le jeune pilote lors de la signature.

En plus de poursuivre son cinquième secondaire, le pilote entend participer à environ 20 courses en Super Late Model cette saison. Il ne s’est pas pour l’instant fixé des défis personnels en course automobile. Faire partie de l’équipe de Kyle Busch le met en confiance. Le jeune homme dit avoir beaucoup appris grâce aux embûches de la dernière saison de courses. «Ça ne sert à rien de s’abaisser. Mon attitude a changé. J’ai pris de la maturité», confie-t-il.

Rappelons que Kyle Busch est le champion 2015 de la série NASCAR Monster Energy.