Une invention trifluvienne vendue à travers le monde

La startup trifluvienne DK-TECH vient de signer une importante entente avec la multinationale Toolway pour la production et la distribution d’une de ses innovations, un tendeur élastique (sangle bungee) ajustable. Nommé le Hook & Pull, ce produit est une solution hybride entre un tendeur élastique traditionnel et une courroie.

Le Hook & Pull sera commercialisé sous la marque Toolway (Stinson) et distribué dans 25 000 points de vente au Canada, aux États-Unis et en Europe, incluant de grandes chaînes. Cinq millions d’exemplaires pourraient être vendus dès cette année.

« Les gros avantages, c’est qu’on peut donner la longueur qu’on veut à la sangle et que le produit réduit les risques de blessures, précise le président de DK-TECH, Charles St-Pierre. La CNESST recense beaucoup d’accidents de travail avec les tendeurs traditionnels qu’on voit sur le marché. Les gens les étirent au maximum et quand ils les enlèvent, ça leur glisse des mains, ça rebondit et ils se blessent. Avec notre produit, on a toujours la bonne tension. Ça élimine les risques. »

Depuis sa fondation, en 2017, l’entreprise a fait face à plusieurs difficultés, si bien que les entrepreneurs avaient envisagé de mettre la clé sous la porte quelques jours avant la réception d’un courriel qui allait tout changer.

« Ça fait trois ans que le produit est prêt et qu’on cherchait à le mettre en marché, indique M. St-Pierre. On a cogné à un paquet de portes pendant un an et demi pour finalement signer un contrat avec la compagnie canadienne Toolway. On venait de signer l’entente quand la pandémie est arrivée. Tout a pris le bord. Le projet a été mis sur la glace. Comme on voyait tout juste une lueur d’espoir au bout du tunnel, on s’est fait couper l’herbe sous le pied encore une fois. C’était un coup dur. »

« Ça faisait trois ans que j’avais lâché mon emploi pour me consacrer pleinement à l’entreprise, ajoute ce dernier. On commençait à être tanné et on ne roulait pas sur l’or. On se demandait si c’était le temps de décrocher pour ne pas couler. Et finalement, on reçoit un courriel de Toolway nous disant que la production débutait. On pensait avoir touché le fond du baril et ce courriel-là a tout changé. »

Après une série d’embûches et des milliers de dollars investis, les entrepreneurs récoltent finalement le fruit de leurs efforts. « On a déjà six autres produits qui sont prêts à être commercialisés, mentionne M. St-Pierre. On a aussi pour objectif d’aider d’autres inventeurs à mettre en marché leurs inventions. »

Un brin d’histoire

L’entreprise DK-TECH a été fondée à Trois-Rivières en 2017 par Charles St-Pierre, un gestionnaire d’expérience, et Denis Durand, un inventeur expérimenté. Un an plus tard, le duo s’est associé à Michel Roy, propriétaire d’un atelier d’usinage et inventeur.

« Ça fait 12 ans que je connais Denis, raconte M. St-Pierre. Je le croise un moment donné et je lui demande comment vont ses affaires. Il me répond qu’il a plein d’idées, mais qu’il ne sait pas comment s’y prendre pour la commercialisation de ses inventions. Je réfléchis à ça pendant environ deux semaines et je décide de me lancer avec lui. C’est comme ça que c’est parti. »

Depuis sa création, DK-TECH est accompagnée par l’équipe d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Les deux fondateurs de DK-TECH ont également bénéficié de la mesure Soutien au travail autonome en 2018, un programme d’Emploi-Québec géré par Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Le siège social de l’entreprise est d’ailleurs situé au Centre d’affaires Royale, au centre-ville de Trois-Rivières.