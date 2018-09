Une innovation trifluvienne remporte les honneurs

Crédit photo : Audrey Leblanc

TROIS-RIVIÈRES. La rue Saint-Maurice dans le secteur Cap-de-la-Madeleine est maintenant bordée de végétaux capables d’absorber l’eau de pluie et de traiter les polluants qui s’y retrouvent. L’ingénieur responsable du projet, Alexis Petridis, a même remporté dernièrement le prix Génie-Méritas de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec pour cette innovation.

La réfection de cette artère, sur une distance de 1,3 kilomètre entre le chemin des Sources et le boulevard Sainte-Madeleine, avait pour but premier une meilleure gestion des eaux pluviales. Il faut savoir que dans ce secteur de la ville, la majorité de l’eau potable provient de la nappe phréatique. C’est pourquoi il est important de permettre à l’eau de pluie de pénétrer le sol.

Et pour ce faire, des arbres, arbustes, plantes vivaces et graminées ont été joliment disposés sur un terreau composé de sable, d’argile, de compost et de terre noire. Ce mélange a été spécialement conçu pour permettre aux végétaux de filtrer les polluants de l’eau avant que celle-ci se retrouve dans la nappe phréatique.

«On voulait qu’il y en ait moins d’eau pluviale qui se retrouve dans les puisards, explique M. Petridis. Ordinairement, on envoie l’eau pluviale dans des puisards et, ultimement, elle est envoyée dans un cours d’eau. Comme il fallait de toute façon refaire la rue, on en a profité pour faire un aménagement durable, efficace et visuellement attrayant.»

L’aspect esthétique a aussi été pris en compte puisque les végétaux ont des périodes de floraison décalées. On y retrouve environ cinq variétés d’arbres ainsi que vingt-trois types d’arbustes, de plantes vivaces et de graminées.

«On a pris des plantes efficaces pour traiter les eaux de pluie, mais aussi résistantes au sel de déglaçage l’hiver, précise Alexis Petridis. Les végétaux qu’on a choisis résistent à plusieurs jours de pluie comme à plusieurs jours sans pluie. Et ça ne demande qu’un minimum d’entretien.»

Plusieurs améliorations

En plus d’assurer une meilleure gestion des eaux pluviales, le projet a également permis de corriger plusieurs problématiques dans ce secteur. L’ajout de verdure contribue notamment à réduire les ilots de chaleur et le rétrécissement de la chaussée a pour effet de ralentir la circulation dans cette zone de 50 km/h où les automobilistes excédaient souvent la limite permise.

«Les piétons ont aussi des trottoirs plus larges et des traverses piétonnières moins grandes à franchir, ajoute M. Petridis. Étant donné que les gens ont l’habitude de se stationner en bordure de la rue, on a conservé 105 espaces pour les accommoder.»

Une première à Trois-Rivières

L’implantation de ce type de structures vertes est une première pour la Ville de Trois-Rivières, mais peut-être pas une dernière. Jusqu’en 2021, des études sur la performance de ce projet-pilote seront réalisées. Si cela s’avère aussi efficace que prévu, il serait possible que la Ville répète l’expérience sur d’autres tronçons de route.

«On aurait l’opportunité de reproduire le projet sur d’autres rues dans le même secteur étant donné que les infrastructures sont vétustes et que les rues sont très larges», indique l’ingénieur.

Une belle reconnaissance

Et quant au prix qu’il a remporté, Alexis Petridis tient à rappeler humblement qu’il s’agit d’un colossal travail d’équipe. Le projet a en effet nécessité l’expertise de plusieurs départements de la Ville, dont ceux de génie, des travaux publics, ses permis, de l’urbanisme et du développement durable.

«J’étais très honoré. C’est une belle tape dans le dos et une belle fleur pour Trois-Rivières qui devient un peu un leader dans ce domaine, mentionne M. Petridis. Il n’existe presque rien dans le même genre au Québec et rien de cette envergure.»

Rappelons que deux consultations publiques avaient été tenues concernant le dossier de la réfection de la rue Saint-Maurice. Les citoyens présents à ces rencontres avaient soulevé plusieurs éléments intéressants. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été intégrés au projet.

Des milliers de végétaux

Sur 1,3 km de la rue Saint-Maurice, on retrouve :

Plus de 135 arbres

1 000 arbustes

18 000 plantes vivaces et graminées

Rappel des travaux

Les travaux de réfection ont débuté à l’été 2017 avec le changement des conduites d’eau et d’égouts. Cet été, le pavage a été complété et les végétaux ont été plantés.