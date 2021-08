Une innovation trifluvienne pour dépister les ITSS en ligne

Projet initié par un entrepreneur trifluvien, TonTest.ca est un nouveau service qui permet l’obtention d’un test de dépistage des ITSS en ligne et de façon autonome.

« On voit que beaucoup de gens consultent, mais vu la gêne et le malaise des gens à consulter pour des ITSS, on s’est dit que beaucoup ne consultent pas. De là est venue l’idée de créer un service en ligne rapide et confidentiel », explique Nicolas Marchand, infirmier praticien spécialisé, créateur de TonTest.ca et président-fondateur du réseau médical des Cliniques de santé M.

Avec TonTest.ca, le patient n’a qu’à créer son profil et à répondre à quelques questions en ligne à partir de la plateforme sécurisée et confidentielle. Un algorithme détermine ensuite le niveau de risque encouru par le patient avant de transmettre le dossier à l’équipe médicale.

« Si le résultat est positif, on prend contact avec la personne. On la prend en charge et on peut lui faire parvenir un traitement, indique M. Marchand. Pour les gens qui ont des symptômes, il y a un triage qui est fait par le système. Notre équipe va ensuite analyser les données pour être en mesure de bien orienter la personne pour la suite. »

Ce dernier pense que cette nouvelle formule en ligne encouragera davantage les gens à se faire dépister. « Ça brise non seulement la barrière d’accessibilité, mais ça permet aussi de réduire de beaucoup le stress et la gêne liés à une consultation en personne, soutient-il. Ça rend le dépistage accessible partout au Québec, peu importe si tu es à deux minutes des services ou à deux heures. »

« C’est l’intelligence artificielle qu’on met au service des soins de santé, en support aux infirmières, ajoute M. Marchand. Ça s’adresse à toutes les personnes qui sont actives sexuellement, allant des jeunes du secondaire aux personnes âgées. On vise particulièrement les gens qui ont un nouveau partenaire, ceux ont de multiples partenaires ou encore ceux qui ont un changement au niveau de leur sexualité et qui veulent s’assurer que tout est correct. »

40 000 diagnostics positifs chaque année

Cette innovation est le résultat d’une collaboration entre Groupe MédiTest, l’équipe médicale de la Clinique de santé M, dont le siège social est basé à Trois-Rivières, et la plateforme de télémédecine québécoise ORO Santé.

Créé par M. Marchand, Groupe MédiTest s’est donné la mission d’améliorer l’accès au dépistage des ITSS et de favoriser une santé sexuelle responsable et saine pour tous.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec estime à plus de 40 000 le nombre de personnes qui reçoivent un diagnostic positif d’ITSS chaque année, et ce, malgré les efforts de prévention déployés. Plusieurs maladies potentiellement graves, comme le VIH et la syphilis, connaissent une recrudescence depuis quelques années.

La plateforme innovante développée par Groupe MédiTest a reçu l’appui d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières, qui a accompagné l’entrepreneur trifluvien Nicolas Marchand et son équipe dans les différentes étapes du projet.

De plus, l’organisme a contribué financièrement à sa réalisation en accordant une aide financière non remboursable de 5000 $ via son Fonds de soutien aux entreprises.

Le service via la plateforme TonTest.ca se détaille 50 $.