Une innovation trifluvienne pour combattre l’agrile du frêne aux États-Unis

ENVIRONNEMENT. Spécialisée dans le contrôle biologique des insectes, l’entreprise GDG Environnement vise le marché américain. La firme trifluvienne souhaite y vendre ses pièges permettant de combattre l’agrile du frêne, cet insecte ravageur qui cause bien des maux de tête à nos voisins du sud.

«Là-bas, c’est une problématique entre cent et mille fois plus grande en terme de dommages urbains qu’au Canada», indique d’entrée de jeu Réjean Bergevin, vice-président au développement des affaires pour GDG Environnement.

Ce sont des frênes que l’on retrouve en majorité dans les villes américaines. Leur destruction entraîne des problématiques de toutes sortes : îlots de chaleur, problèmes d’esthétisme, problème d’évaluation foncière, etc. «J’ai visité une ville au Minnesota où la présente des frênes représente presque 50 % de la couverture végétale. Au Canada, on est plus dans le 15 %», mentionne M. Bergevin.

D’où l’intérêt pour l’entreprise trifluvienne de conquérir le marché américain. Mais pour ce faire, GDG Environnement doit obtenir une homologation de l’Environmental Protection Agency (EPA), une agence qui est en quelque sorte l’équivalent de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) que nous avons ici, au Canada.

«On s’apprête à déposer une demande d’homologation à l’EPA dans les prochaines semaines. Le processus d’homologation prend environ 18 mois, soutient M. Bergevin. Si on l’obtient, ça va nous permettre de vendre notre innovation et de faire la mise en marché de notre produit, c’est-à-dire approcher, par exemple, des arboriculteurs spécialisés qui traitent les arbres dans les villes et sur les terrains privés.»

Cette innovation, ce sont des pièges dans lesquels l’agrile du frêne tombe. Tout au fond se trouve une poudre à base d’un champignon, le Beauvaria bassiana. L’insecte venu d’Asie peut sortir du piège, mais mourra dans les quatre jours suivants le contact avec le champignon.

Entre-temps, il va infecter d’autres de ses congénères lors de la reproduction. C’est ainsi que l’entreprise traite le problème à la source de façon biologique. Il faut savoir que la femelle pond entre 100 et 300 œufs à la fois. C’est cette ponte agressive qui fait mourir rapidement les arbres.

Fort potentiel de création d’emplois

L’homologation américaine est non seulement un avantage pour l’entreprise, mais en est également un pour Trois-Rivières, car la mise en marché du produit engendrera la création d’emplois.

«Le jour où on aura le feu vert pour en vendre, on va parler de procédé de fabrication : culture du champignon, fabrication de pochettes, fabrication d’une partie du piège, administration, développement des affaires, etc. Tout ça va se faire à Trois-Rivières. On est dans un monde assez virtuel, alors ça ne change rien qu’on soit à Trois-Rivières et qu’on vende aux États-Unis», rappelle l’ingénieur forestier.

Toutefois, vendre aux États-Unis impliquera de respecter certaines lois. «Pour la mise en marché, on devra impérativement passer par des partenaires américains. C’est comme ça que ça marche», affirme M. Bergevin.

Plusieurs tests effectués

En vue de sa conquête du marché américain, l’équipe de GDG Environnement a réalisé cet été des tests dans plusieurs villes américaines. «On en a fait en Pennsylvanie, dans l’état de l’Illinois et au Minnesota», énumère le vice-président au développement des affaires.

«À l’heure actuelle, il n’y a presque pas d’états américains qui n’ont pas déclaré avoir une problématique avec l’agrile du frêne, ajoute ce dernier. C’est un insecte qui ne vole pas beaucoup, mais qui se transmet par bois de chauffage et le frêne est un bois qui brûle très bien. Les larves survivent dans le bois coupé. Et c’est probablement comme ça que c’est arrivé à Trois-Rivières.»

La firme trifluvienne fait aussi des essais expérimentaux au Canada, notamment à Toronto et au Québec. «On s’enligne pour en faire au New Brunswick et peut-être même à Winnipeg. On fait l’essai de notre innovation pour avoir des informations de bon fonctionnement et pour être en mesure de soumettre à l’ARLA ce qu’on appelle une prescription, c’est-à-dire quelle quantité de champignon utiliser selon le nombre d’arbres», explique Réjean Bergevin.

Selon ce dernier, une seule autre solution à l’agrile du frêne est utilisée au Canada : le TreeAzin. Il s’agit d’une sorte d’injection faite aux arbres pour tuer les larves qui y vivent.

Intervention au parc Antoine-Gauthier

La Ville de Trois-Rivières a conclu une entente de trois ans avec l’entreprise GDG Environnement pour enrayer la présence de l’agrile du frêne au parc Antoine-Gauthier dans le secteur Pointe-du-Lac. «On a quinze pièges et cet automne, on va avoir les premiers résultats de l’efficacité de nos pièges à cet endroit-là», indique Réjean Bergevin, vice-président au développement des affaires pour GDG Environnement.

Ces résultats permettront notamment de savoir combien d’insectes sont tombés dans les pièges et de dresser le bilan de l’état des frênes dans le parc. On fait le même processus dans les autres villes. «Chaque insecte récolté va faire l’objet d’une analyse. Est-il mort d’une infection de champignon? Est-ce que le champignon qui l’a tué est bien le nôtre? On va répondre à ce genre de questions, mentionne M. Bergevin. On va faire tous les tests microbiologiques pour ensuite faire un rapport à la Ville.» L’entreprise procède de la même façon dans les quelque douze autres villes avec lesquelles elle a une entente.