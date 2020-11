Une guignolée virtuelle pour le Centre de pédiatrie sociale

Le centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières lance sa guignolée virtuelle jusqu’ au 12 décembre prochain.

Sous la thématique la famille autour des enfants, la guignolée a pour objectif d’amasser au moins 40 000 $. Cette somme amassée permettra de faire une différence significative dans la vie des enfants en situation de vulnérabilité.

«Le contexte de pandémie nous oblige à nous réinventer cette année. Pour nous, il était crucial de tenir la guignolée car les montants recueillis vont nous permettre de maintenir nos services au profit des enfants qui en ont tellement besoin, encore plus aujourd’hui. On souhaite que la communauté réponde généreusement comme elle le fait chaque année», témoigne Alain Lemieux, président du conseil d’administration.

Les dons permettront de soutenir les enfants et les familles, leur offrir un cadre dans lequel ils peuvent évoluer en confiance en rencontrant divers intervenants et développer de nombreux projets qui impactent sur le développement de l’enfant et le déploiement de son plein potentiel.

Annuellement, 300 dossiers actifs sont suivis à la clinique.

Cette année, le centre de pédiatrie sociale propose un nouveau concept pour engager la population à faire une différence dans la vie d’enfants en situation de vulnérabilité à Trois-Rivières.

Seuls ou en équipe, les gens peuvent soutenir les enfants qui en ont besoin en donnant généreusement. Les catégories sont :

Le membre de la grande famille . Il s’agit de ceux qui veulent contribuer individuellement à la cause à hauteur de 100 $ et moins ;

. Il s’agit de ceux qui veulent contribuer individuellement à la cause à hauteur de 100 $ et moins ; La petite famille. Il s’agit d’au moins 2 personnes qui se mettent ensemble pour amasser au moins 500 $;

Il s’agit d’au moins 2 personnes qui se mettent ensemble pour amasser au moins 500 $; La famille recomposée. Il s’agit d’au moins 5 personnes qui se mettent ensemble pour amasser une contribution d’au moins 1 000 $;

Il s’agit d’au moins 5 personnes qui se mettent ensemble pour amasser une contribution d’au moins 1 000 $; La famille élargie. Il s’agit de plus de 10 personnes qui ont l’objectif d’amasser plus de 1 000$.

Par ailleurs, le CPSTR collabore avec Le Buck – Pub gastronomique, de sorte qu’à l’achat du festin des fêtes pour quatre personnes, le restaurant remettre 5$ au Centre. Les commandes se feront en ligne jusqu’au 20 décembre à www.lebuck.ca.

Pour recueillir des dons : www.cpstr.org , en textant ENFANT au 30333 pour faire un don de 10 $ ou 20 $ au centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières et chez les partenaires participants, en scannant le code QR de l’affiche du centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (télécharger gratuitement l’application scanner de code QR) :

o Jean Coutu (Royale, Jean XXIII, Des récollets)

o Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine

o Centre commercial Les Rivières

o Café Morgane (Des forges, Gene H Kruger, Jean XXIII)

Il est aussi possible de faire des dons par la poste.