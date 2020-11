Une guignolée des médias différente, mais toujours nécessaire

La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec ne fait pas relâche et se tiendra du 23 novembre au 24 décembre…mais sans grande collecte dans les rues de la région.

«Nous le savons tous, cette année en est une particulière et les activités philanthropiques ne sont pas épargnées. Malheureusement, nous ne pourrons tenir notre traditionnelle collecte de dons effectuée annuellement par plus de 500 bénévoles dans les rues de la région. Par contre, le comité organisateur de La Guignolée s’est retroussé les manches et propose à la population plusieurs alternatives afin de recueillir efficacement les dons en argent et en denrées», mentionne Steve Renaud, responsable régional de La guignolée des médias de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Dans l’espoir de compenser l’absence de la collecte dans les rues, l’organisation met de l’avant une nouvelle initiative : le programme de financement Du cœur en double offert sur la plateforme La Ruche. Desjardins s’est engagé à doubler les dons, jusqu’à concurrence de 20 000$.

L’objectif est ainsi d’amasser un montant global de 40 000$ dans la région, en incluant la contribution de Desjardins.

«Le fait qu’on ne fasse pas de collecte de rue en 2020 représente un gros manque à gagner pour les organismes du territoire, que ce soit en termes de denrées ou d’argent. C’est pour cette raison qu’on mise beaucoup sur la diversité des façons de donner en ligne et qu’on veut inciter les gens à le faire. Il sera aussi possible de laisser des denrées non périssables chez nos partenaires et à faire un don sur la facture», précise Steve Renaud.

En 2019, plus de 180 000$ avaient été amassés, ainsi que près de 10 tonnes de denrées. «On ne sait pas comment les gens vont répondre cette année. On souhaite la générosité, mais c’est difficile à quantifier», concède-t-il.

À compter du 23 novembre, il sera également possible de faire un don de 10 $ en textant Noël au 20222 ou de faire un don en ligne via www.guignolee.ca au montant de votre choix.

En nouveauté cette année, grâce à un partenariat avec l’entreprise trifluvienne Cuisigam, un livre de recettes comprenant des recettes originales provenant de gens de la Mauricie est également disponible au coût de 20 $. Les profits sont remis directement à La guignolée. Il est possible de le commander en ligne sur le site de Explore Trois-Rivières (https://exploretroisrivieres.com/produit/livre-de-recette-cuisigam/) ou en se rendant directement chez Cuisigam, à Trois-Rivières.

La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec invite aussi les entreprises qui n’organiseront pas de party de Noël cette année à envisager de donner une partie de ce budget à la cause.

«La demande est déjà grandissante auprès des organismes à l’aube du temps des Fêtes. C’est important que chaque Québécois, que chaque famille de la région puisse se nourrir convenablement pendant les Fêtes. Tous les médias se donnent la main pour mettre de l’avant cette cause encore cette année et la solidarité est encore plus présente», conclut Steve Renaud.

Huit ambassadeurs issus des médias régionaux participeront de façon plus active au déroulement de l’ensemble de la collecte de dons. Il s’agit de Claude Bolduc (VIA 90,5), Guillaume Gingras (Bell Média), Dannie Lahaie (92,9 CFUT), Julie Michaud (Le Nouvelliste), Marie-Claude Paradis-Desfossés (TVA Mauricie), Isabelle Perron (Cogeco Média), Samuel Poirier-Rousseau (103,1 FM) et Amélie St-Pierre (icimédias).

Les organismes soutenus par La guignolée