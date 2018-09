Une grande marche pour le droit au logement

La grande marche «De villes en villages pour le droit au logement» arrivera jeudi soir, à Maskinongé. Rappelons que le Comité logement Trois-Rivières est activement impliqué dans cet évènement.

La grande marche, organisée entre Ottawa et Québec et à laquelle participent chaque jour entre 30 et 100 personnes, vise à réclamer des engagements ambitieux de la part des gouvernements afin qu’ils mettent un terme aux graves problèmes de logement qui perdurent dans les différentes régions du Québec.

Les principaux enjeux logement qui seront abordés tout au long de la marche sont l’urgence de financer le développement de nouveaux logements sociaux, la reconnaissance du droit au logement, les besoins de développement du logement social, la protection des logements sociaux existants et la salubrité.

S’ajoutent également la discrimination dans l’accès au logement et des journées thématiques de mobilisation, organisées en collaboration avec le FRAPRU et des organisations alliées ont lieu au cours de la marche afin de mettre en lumière des réalités particulières.

En Mauricie, les problèmes de logement rencontrés par les femmes, les besoins des personnes aînées et la nécessité de lutter contre la pauvreté pour diminuer les problèmes de logement seront abordés au cours de trois journées successives, soit les 21,22 et 23 septembre.

Le 24 septembre, la marche partira de Champlain et s’arrêtera à Batiscan, pour ensuite se terminer à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Horaire des 21, 22 et 23 septembre :

21 septembre: journée thématique «Femmes et logement»

9h15 : Départ de Maskinongé

11h30 : Arrivée, rassemblement et activités à Louiseville

13h : Conférence de presse pour la Journée thématique Femmes et logement. Y prendront part des porte-paroles du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), de l’R des centres de Femmes, du RQCALACS, du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie et du Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF) au nom de la campagne nationale sur les violences sexuelles faites aux femmes locataires. La conférence se tiendra derrière le centre communautaire de Louiseville.

16h45 : arrivée au presbytère de Yamachiche .

22 septembre: Journée thématique «Personnes aînées et logement»

8h15 : Départ de Yamachiche

12h45: Départ de la Halte-routière de Pointe-du-Lac

16h : Arrivée au Parc Laviolette. Point de presse du FRAPRU avec l’AQDR de Trois-Rivières et le Comité logement Trois-Rivières

17h45 : Arrivée au Parc Champlain, à Trois-Rivières

19h: Montage d’une grande lanterne portant les paroles et les dessins de personnes mal-logées de Trois-Rivières et départ vers COMSEP pour une marche aux lanternes dans le cadre du projet d’art créatif Lumières sur le droit au logement.

23 septembre: Journée thématique sur le droit à un revenu suffisant