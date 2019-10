Une grande collecte de résidus domestiques dangereux ce week-end

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se déroule du 19 au 27 octobre, les cols bleus de la Ville de Trois-Rivières invitent la population à une grande collecte de résidus domestiques dangereux qui aura lieu ce samedi (19 octobre).

Il sera possible d’apporter ses résidus domestiques dangereux de 10h à 15h au Complexe de La Franciade (rue de la Mairie), au Centre de services aux citoyens – secteur est (rue De Grandmont), au parc Victoria (rue Royale), au parc des Seigneurs (secteur Pointe-du-Lac) et au parc Isabeau (boul. Hamelin).

Sont acceptés, pour fins de recyclage, les appareils des technologies de l’information et de la communication (ordinateurs, cellulaires, etc.), les contenants de peintures et autres produits de revêtement, les produits lubrifiants ou huileux d’automobiles, les produits d’entretien ménager, les bonbonnes de gaz, les produits traitants, les cosmétiques et les médicaments.

Notons que les ampoules et les néons sont toutefois refusés.

Les cols bleus rappellent que les méthodes d’élimination traditionnelles ne conviennent pas à ces articles. Du sous-sol au garage, en passant par la remise, la cuisine et la salle de bain, les résidus domestiques dangereux sont partout et facilement reconnaissables par les symboles apparaissant sur leur emballage.

En réalisant la grande collecte trifluvienne de résidus domestiques dangereux, la Ville de Trois-Rivières et ses cols bleus souhaitent sensibiliser la population à l’importance de repenser nos habitudes de consommation dans le but de limiter la quantité de matières envoyées à l’élimination et réduire les impacts environnementaux.

Rappelons qu’il existe également cinq écocentres en Mauricie, dont deux à Trois-Rivières, où il les citoyens peuvent disposer de leurs résidus domestiques dangereux.