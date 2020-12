Une formation de la ECHL évoluera à Trois-Rivières

C’est confirmé! Une équipe de la East coast hockey league (ECHL) pourra évoluer sur la glace du nouveau colisée dès la saison 2021-2022. La Ville de Trois-Rivières et Deacon Sports and Entertainment Ltd. (DSE) ont finalisé l’entente pour l’occupation du nouveau colisée de Trois-Rivières pour les cinq prochaines années.

L’entente est assortie de deux options de renouvellement de même durée liant du coup les deux parties durant une période potentielle de 15 ans.

Le maire de Trois-Rivières s’est réjoui de cette entente lucrative, qui confirme l’occupation de cette infrastructure de haut niveau pour plusieurs années. «Le colisée hébergera un produit sportif unique au Québec!, a-t-il lancé. L’arrivée du hockey professionnel en sol trifluvien générera d’importantes retombées économiques, de la notoriété pour la Ville et de la fierté pour la population.»

De son côté, le président et chef de la direction de la nouvelle équipe de l’ECHL à Trois-Rivières, Mark Weightman, s’est dit heureux du partenariat conclu avec la Ville de Trois-Rivières.

«Nous sommes ravis de confirmer cette entente qui liera la Ville de Trois-Rivières et Deacon Sports and Entertainment pour une période de 15 ans. L’annonce d’aujourd’hui représente une étape importante vers l’établissement d’une équipe de l’ECHL à Trois-Rivières et est une preuve tangible que notre première saison approche à grands pas.»

En vertu du bail signé entre les deux partis, la Ville demeure gestionnaire du nouveau colisée alors que le groupe DSE sera locataire des lieux. Le bail inclut la location des heures de glace, l’utilisation des loges, la gestion de concessions alimentaires, les revenus d’affichage publicitaire, l’exploitation d’une boutique souvenir et de la billetterie.

Le contrat prévoit également la possibilité pour le groupe DSE d’offrir une programmation de spectacles à saveur sportive. Cela exclut toutefois tout événement de type culturel, dont l’organisation relèvera de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire.