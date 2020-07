Une Ford GT à la sauce Mansory

Kouroush Mansory est un préparateur automobile qui a fondé sa compagnie en 1989 en s’attaquant à des marques comme Rolls-Royce, Bentley et autres icônes automobiles. Aujourd’hui basé en Allemagne, il continue de modifier à grands frais des modèles d’exceptions. Sa plus récente folie est une Ford GT qu’il a simplement baptisé Le MANSORY.

Encore plus menaçante

Cette Ford GT spéciale qui ne sera produite qu’à 3 exemplaires est habillée d’une carrosserie en fibre de carbone intégrale qui fait 5 cm plus larges que le modèle d’origine y compris ses modifications importantes de la zone aérodynamique. Mais Mansory a aussi été joué dans le moteur en poussant de 656 à 710 la puissance du V6 Ecoboost de Ford permettant d’atteindre la vitesse de 354 km/h. Les modifications du châssis et l’utilisation de jantes forgées de dimensions de 21 pouces avec des pneus Continental Sport Contact 6 complètent l’apparence de manière élégante et harmonieuse et permettent également de maîtriser de manière ludique les performances massivement accrues.

Intérieur personnalisé

Dans l’habitacle, que Ford a gardé plutôt rudimentaire, Mansory a remis, comme à son habitude, le luxe en avant-plan. Si la voiture est dominée exclusivement par la couleur bleue appelée « Bleurion Race » et la fibre de carbone visible en gris foncé, l’intérieur du tableau de bord et les sièges sport sont également revêtus d’Alcantara blanc-bleu. Les nombreuses applications du carbone réparties dans l’ensemble de l’habitacle complètent et composent l’intérieur en un ensemble harmonieux. Comme autre touche de signature, Mansory ajoute des phares au DEL développé spécialement pour cette voiture. Ce système d’éclairage, divisé en quatre phares individuels la distingue de la Ford GT standard, plutôt ronde. Aucun prix n’a été annoncé, mais en général chez Mansory on peut facilement doubler le prix d’origine de la voiture.

