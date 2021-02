Une fille qui court… en mode virtuel!

Face à l’incertitude qui planait devant son évènement, le comité organisateur de l’évènement Une fille qui court, course qui est devenue très populaire à la fête des Mères, a pris la décision de reporter son évènement à l’été 2022.

«C’était impossible de penser qu’on aurait pu courir 2000 filles ensemble en mai prochain, même avec des vagues de 200 coureuses comme nous l’avions imaginé», a d’abord témoigné Rosanne Giguère, co-organisatrice d’Une fille qui court.

«On se laissait de temps et il a fallu se rendre à l’évidence. On ne peut pas tenir l’évènement», a renchéri Laurie Bellerive, également co-organisatrice de l’événement.

Ne voulant pas laisser les mains vides aux participantes, les deux comparses ont donc imaginé un concept qui permettrait aux adeptes d’Une fille qui court de pouvoir quand même relever le défi cet été.

«On a décidé de créer un eBook», a confié Mme Bellerive. «Il est d’ailleurs en vente dès maintenant et les activités vont débuter le 15 mars. Il est conçu sur une durée de huit semaines d’entraînement et le but est vraiment d’encadrer et de soutenir les coureuses jusqu’à la grande finale, soit la course virtuelle qui aura lieu 9 mai.»

«Il contient six planifications de courses, que vous ayez choisi le 5 km, le 10 km ou le 15 km», a pour sa part expliqué Alexandra Nadeau-Dube, kinésiologue. «Il va évaluer votre progression pour se rendre à votre niveau désiré. Pour les quatre premières semaines, il y a un entraînement musculaire à faire à raison de deux fois par semaine. Il y a un autre programme réservé aux quatre autres semaines.»

Le eBook est disponible dès maintenant via le https://www.unefillequicourt.com/. Pour toutes celles qui étaient déjà inscrites au défi 2020, le eBook sera offert gratuitement. Sinon, il est possible de se le procurer en ligne au coût de 34,99$ avant le 11 mars, et au montant de 49,99$ par la suite.