Une Fille qui court de retour après trois ans

Pandémie oblige, l’épreuve de course Une Fille qui court n’a pas pu être tenu en présentiel depuis deux ans, de sorte que les coureuses ont hâte de se retrouver les unes les autres. Elles pourront avec l’action cet été puisque l’évènement sera de retour le 8 mai prochain, aux abords de l’Amphithéâtre Cogeco.

C’est sous une formule adaptée aux conditions sanitaires que l’édition 2022 aura lieu.

« On s’enligne pour une édition des plus normales, mais tout en conservant un mètre de distance entre les filles. Si ça continue à bien aller, on n’aurait pas vraiment de contraintes supplémentaires par rapport à la COVID-19. On espère vraiment attirer 2000 participantes cette année », lance fièrement Laurie Bellerive, co-organisatrice de l’événement.

« L’évènement est très attendu parce qu’on n’a pas pu tenir nos éditions 2020 et 2021. Une très bonne partie des inscriptions sont celles de la part des filles qui s’étaient inscrites pour l’édition 2020 alors on est content de savoir qu’elles sont encore là. On sent un bel engouement et les habituées de notre évènement sont contentes de le retrouver. On sent un retour à normalité et c’est vraiment le fun! »

À nouveau cette année, les parcours de 5 km (vague #1/ marche ou course), 5 km (vague #2/ marche ou course), 10 km (marche ou course) et 15 km (course) sont offerts. Les frais d’inscription ne sont ni remboursables ni transférables et seul le changement de distance est accepté avant le 23 avril prochain.

« Une Fille qui court est un évènement idéal pour celles qui veulent essayer la course ou même se remettre à la course. C’est un évènement sans compétition, qui a lieu le jour de la fête des Mères, où on se fait le cadeau à nous-mêmes d’accomplir un défi et de le réussir parce qu’on ne pensait peut-être pas le réussir », ajoute-t-elle.

« Évidemment, on voit plusieurs duos mère-fille et on le sait que ça fait partie de la tradition de la fête des Mères pour certaines alors on trouve ça vraiment le fun. On a aussi des duos de cousines, de collègues de travail et de meilleures amies. C’est vraiment beau de voir cette motivation-là qui se crée et cette énergie-là qui se retransmet d’une à l’autre en se motivant tout le monde ensemble à accomplir le défi. »

L’âge minimal pour participer à l’événement est 12 ans et un parent ou tuteur légal mineur doit signer la décharge électronique dans chacun des cas. Pour toutes autres informations ou pour vous inscrire, vous devez visiter le https://www.unefillequicourt.com/.