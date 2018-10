Une file d’attente pour acheter du pot à Trois-Rivières

Crédit photo : Audrey Leblanc

CANNABIS. Une centaine de personnes faisaient la file mercredi matin devant la succursale de la SQDC à Trois-Rivières pour se procurer du cannabis. Parmi toutes ces personnes se trouvaient Sabrina Ouellette et Kelli Martel, deux amies qui ont passé la nuit dehors pour être les toutes premières clientes.

À leur sortie de la boutique, elles se sont adressées aux médias. «Le conseiller à qui j’ai parlé m’a posé des questions sur mes habitudes de consommation pour être sûr que je savais dans quoi je m’embarquais. Il m’a demandé si j’étais au courant des risques. Ils sont très gentils. Tout est bien affiché et bien indiqué», a mentionné Kelli Martel.

«J’ai acheté des cocottes séchées qu’on égraine avec une égreneuse à herbe et qu’on peut fumer ensuite, ajoute cette dernière. On nous remet aussi dans le sac un papier sur les risques de consommation et sur les lois.»

Devant la grande demande mercredi avant-midi, les gens ne pouvaient entrer qu’environ dix à la fois.