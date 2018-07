Une Fête de la famille haute en couleur

Crédit photo : Photo courtoisie

ÉVÉNEMENT. La Fête de la famille de Trois-Rivières prendra d’assaut le parc Laviolette les 4 et 5 août avec une programmation haute en couleur.

Petits et grands seront plongés dans l’univers thématique de quatre royaumes, soit aventure, imaginaire, animal et magie. Il sera possible de circuler de zone en zone à bord du train Royal Express.

Jeux gonflables, ateliers de maquillage et de ballons, jeux de soccer-bulle, fermette, magiciens, tours de poney et karts à pédales seront aussi de la partie. Des démonstrations d’agilité canine et un défile de mascottes figurent aussi à la programmation du week-end.

Les enfants pourront également assister à une formation Jedi, découvrir les danses latines et l’Afro-danse et jouer au mini-golf.

Plusieurs personnages s’alterneront sur la grande scène, dont Les 3 Mam’zelles, les Contes Géants et la Ligue des Héros. Le dimanche matin, c’est la tournée provinciale de Télétoon qui s’emparera de la scène avec les Lapins Crétins et le trio NINJA. Les enfants auront l’occasion de rencontrer les personnages après le spectacle.

La Fête de la famille se déroulera de 10h à 17h le samedi et le dimanche. Toutes les activités sont gratuites. La programmation complète est disponible sur la page Facebook de la Fête de la famille de Trois-Rivières. (M.E.B.A.)