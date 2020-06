Une Ferrari Roma en visite à Montréal

De la visite de marque pour 3 jours seulement chez le concessionnaire Ferrari de Montréal. La nouvelle Roma, introduite en décembre dernier dans un lancement qui avait lieu, vous l’aurez devinée, à Rome. Le véhicule qui devait arriver plus tôt sur le marché a vu son introduction retardée en raison de la pandémie. Les premiers modèles devraient être livrés en septembre. Ce modèle qui est basé sur la plateforme de la Portofino fait penser à une version moderne de la Daytona des années 70.

De la puissance à revendre

On retrouve sous le capot à l’avant un moteur V8 biturbo de 3,9 litres qui fait 612 chevaux et 560 lb-pi de couple. Ferrari qualifie la Roma de 2+2. Disons simplement que les places arrière sont anecdotiques et vont servir à un surplus de bagages, un peu à la manière d’une Porsche 911. La Roma est aussi la plus moderne de toutes les Ferrari à l’intérieur. L’écran central ressemble à un iPad sur le long et la petite firme italienne est passée au tout numérique. Un mot sur la performance, le cheval de bataille de Ferrari si vous me permettez le jeu de mots facile. Avec un poids de 1 472 kilos, il sera possible via la boîte robotisée à huit rapports d’atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes et les 200 km/h en 9,3 secondes. Si vous trouvez une route assez longue, vous irez jusqu’à 320 km/h.

On vous lessive avec les options

Le modèle qui est en visite à Montréal se vend à 358 000 $. Il faut savoir que le prix de base d’une Roma est de 251 000 $. Ce n’est pas tous les jours que vous vous retrouvez avec plus de 100 000 $ d’options, mais chez Ferrari, c’est presque la norme. Voici quelques exemples d’options qui sont à notre avis très onéreuses. Le système Apple Carplay est disponible , mais à 4 556 $. Le diffuseur arrière en fibre de carbone est plus de 12 000 $. La couleur Blue Roma de ce modèle vous soulagera de 13 000 $. Les sièges en cuir deux tons plus de 9 000 $, les bas de portes en fibre de carbone 9 500 $. Les roues spéciales de 20 pouces 8 747 $. Un système audio haut de gamme 6 700 $, suspension Magnaride 6 000 $ et nous pourrions continuer. Une fois terminé, vous avez 107 000 $ d’options, ce n’est pas rien. Le 19 juin, la Roma quitte Montréal pour continuer sa tournée nord-américaine chez les concessionnaires Ferrari. Malgré son prix , elle est magnifique et très moderne.

L’article Une Ferrari Roma en visite à Montréal est apparu en premier sur Benoit Charette.