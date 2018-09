Une ferme urbaine de micropousses

Crédit photo : Audrey Leblanc

AGRICULTURE. C’est dans un local de la rue Albert-Durand que les entrepreneurs Samuel Daguerre et Nicolas Fournier font pousser chaque semaine des centaines de micropousses, ces petites plantes aux multiples saveurs.

Leur entreprise, Orenda, produit des micropousses de plusieurs légumes et fines herbes, dont le pois sucré, brocoli, tournesol, coriandre et radis. Pour ce faire, il faut d’abord planter les semences sur du terreau. Les graines germent et sont exposées à la lumière. Après environ une semaine, la tige et les feuilles des petites plantes peuvent être consommées.

«Ce n’est pas compliqué. Ça demande juste de l’amour, de la discipline et d’être là 365 jours par année, indique Samuel. Chaque jour, je commence par regarder ce que je dois planter dans la journée. Je prépare mes semences, mes plateaux de terre et j’arrose. Je récolte si j’ai des récoltes à faire.»

Deux fois par semaine, il accueille les clients et coupe devant eux les micropousses avant de leur remettre. «On a des clients de tous les âges et on essaie de leur faire découvrir une variété nouvelle chaque semaine. On a déjà fait du maïs sucré, par exemple», mentionne le jeune agriculteur.

L’entreprise installée dans un local commercial depuis près d’un an fait tranquillement sa place. On a d’ailleurs pu la découvrir cet été lors des marchés publics d’Yamachiche et Saint-Élie-de-Caxton.

Retour à la terre

Enfant, Samuel Daguerre voulait être un agriculteur, tout comme son grand-père avec qui il prenait plaisir à travailler sur sa ferme à Saint-Maurice. Et même si son parcours scolaire l’a mené vers d’autres avenues à quelques reprises, il est finalement revenu à ses premières amours : l’agriculture.

«À l’école, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je répondais que je voulais être agriculteur, raconte-t-il. Ça faisait jaser et comme tout jeune qui a envie d’être accepté, j’ai mis ça de côté. J’ai fini par me convaincre que l’agriculture, ce n’était pas cool et qu’il n’y avait pas d’avenir pour moi là-dedans.»

«Au cégep, je me suis beaucoup cherché, poursuit Samuel. Je suis même allé à Thetford Mines pour travailler dans les mines. Puis, quand je suis revenu dans le coin, je me suis dit que je devais laisser faire tout ce qu’on m’a dit sur l’agriculture et que je devais faire un retour aux sources, un retour à ce qui m’intéressait quand j’étais jeune.»

Dans le sous-sol de sa grand-mère

Il a donc entrepris des études à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de Saint-Hyacinthe, après quoi il a décroché un emploi à la ferme Campanipol, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

«J’ai adoré mon travail là-bas, mais c’était saisonnier et quand l’hiver est arrivé, je n’avais pas envie d’arrêter, dit-il. J’ai commencé à faire de petites germinations dans ma chambre à Trois-Rivières. J’ai fait ça de septembre à décembre 2016. J’avais quelques clients.»

Mais pour faire des micropousses, il avait besoin de beaucoup plus d’espace. Heureusement, sa grand-mère a accepté de lui prêter son sous-sol.

«Dans le temps des Fêtes, j’ai eu mes premières micropousses de tournesols. J’ai apporté un plateau au réveillon et les enfants ont tripé. Ça m’a sauté aux yeux qu’il y avait quelque chose à faire avec ça.» Puis, les ventes se sont enchaînées et l’entreprise n’a jamais cessé de croître.

Pour en savoir plus sur les variétés de micropousses cultivées par Orenda, visitez cultureorenda.com