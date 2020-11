Une fabrique de biscuits pour chiens ouvre ses portes

La fabrique de biscuits pour chiens Todd & Paul ouvrira ses portes, le 12 novembre, au 5820 boulevard Gene H. Kruger à Trois-Rivières. L’entreprise familiale propose une alternative santé en concoctant des gâteries végétariennes et 100 % naturelles.

«L’entreprise est née il y a quatre ans d’une idée de ma mère, Andrée Bellefeuille. Elle a eu l’idée de créer des biscuits pour mon chien et celui de mon frère, raconte Karine Riopel. Elle s’est mise à cuisiner ça chez elle. Rapidement, elle a vu qu’il y avait du potentiel, de plus en plus de gens lui en demandaient. Elle a créé la marque Todd et Paul avec l’aide de mon frère, en référence à nos deux chiens. C’est devenu une entreprise familiale.»

Jusqu’à tout récemment, mère et fille cuisinaient les biscuits pour chien dans le sous-sol de Karine. Elles y consacraient quelques heures par semaine. Mais depuis la pandémie, la demande est exponentielle.

«Beaucoup de gens ont adopté un chien pendant la pandémie, ce qui a engendré un grand engouement pour nos produits, explique Karine. Il y a eu aussi un gros engouement pour l’achat local. On avait de plus en plus de commandes. On ne fournissait plus, alors on a dû se prendre un local pour fabriquer les biscuits. On n’avait plus assez de place dans mon sous-sol.»

«On est passé de 4-5 commandes par semaines à environ 10 commandes par jour, ajoute cette dernière. Avant, on faisait tous les biscuits à la main. Récemment, on a acheté une machine vu le grand volume qu’on devait faire. Et tant qu’à avoir une fabrique, on s’est dit qu’on allait ouvrir au public pour que les gens puissent venir acheter sur place et faire tester les produits à leur chien sur place. On voulait vraiment que les gens puissent voir comment sont fabriqués les biscuits.»

Déménagée depuis le 1er octobre, l’entreprise a maintenant des points de vente aux quatre coins du Québec, dont à Drummondville, Granby et Montréal.

Rayonnement à travers la province

Parmi les saveurs disponibles, on retrouve banane, pomme-canneberge, arachides, citrouille et betteraves. «C’est une alternative à ce qu’on retrouve sur le marché, soutient Karine. Mon chien Todd a des allergies alimentaires. Ça lui fait perdre son poil et ça crée des démangeaisons. Un moment donné, il a même perdu tout son poil. Il réagit à certaines protéines comme le poulet. Parfois, il avait des réactions à certaines gâteries, mais quand on regardait la liste d’ingrédients, c’était difficile de savoir lequel le faisait réagir, d’où l’idée de faire les biscuits avec des ingrédients sains qu’on connaît.»

Par ailleurs, le commerce vend d’autres produits québécois comme des laisses et des colliers d’artisans locaux. On peut aussi y acheter des muffins et des gâteaux de fête. De plus, l’entreprise s’est associée à la massothérapeute canine Kelly Plourde, qui partagera une partie du local.

Pour en savoir plus sur les produits Todd & Paul, pour les commandes en ligne ou pour la liste des points de vente : toddetpaul.com

Calendrier de l’Avent

À l’aube des Fêtes, l’entreprise vend des calendriers de l’Avent comptant 25 gâteries pour chien.