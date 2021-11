Une exposition suspendue symbolique pour les artistes de COMSEP

L’organisme COMSEP présente l’exposition Vulnérabilités: l’importance du filet social dans le hall du Musée POP.

Au cours des derniers mois, des participants et participantes en alphabétisation et éducation populaire ont mis leur talent de l’avant pour réaliser une exposition suspendue afin de susciter la réflexion sur l’importance de protéger le filet social.

« Depuis plusieurs années, COMSEP travaille à rendre la culture accessible aux personnes en situation de pauvreté et ainsi les aider à s’approprier l’univers de la création. C’est une démarche d’alphabétisation et d’éducation populaires par les arts. Pour COMSEP, l’accès à la culture devient un moyen efficace de lutter contre l’exclusion à différents niveaux. Encore cette année, nous avons amené notre action dans vingt organismes, élargissant ainsi notre mission de sensibiliser les milieux à l’exclusion », souligne Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP.

Ce sont 21 participants et participantes de COMSEP, 20 partenaires et deux artistes qui ont contribué à ce projet représentant le filet social, un projet symbolique pour l’organisme. L’oeuvre est inspirée de mots et de phrases préalablement rédigés par les partenaires et artistes de COMSEP.

Les artistes Alejandra Basanès et Ariane Gélinas se sont impliquées dans ce projet, soit par l’écrit ou par les idées apportées. Elles ont conseillé et encouragé les artistes de COMSEP pendant le processus.

L’exposition est accessible gratuitement.

35 ans à lutter contre la pauvreté

L’organisme COMSEP a célébré ses 35 ans d’existence le 16 novembre. Chaque année, plus de 4000 personnes sont soutenues par l’équipe de COMSEP qui regroupe environ 200 bénévoles et une vingtaine d’employés.

Au fil des années, plusieurs services s’y sont développés en matière d’alphabétisation, de francisation, d’éducation populaire, d’accompagnement des familles, de réussite scolaire des enfants, d’art et de culture, d’intégration à l’emploi, d’économie sociale, etc.

« Même après 35 ans, notre organisme est toujours aussi pertinent et essentiel. Malheureusement, pourrait-on dire, car il y a encore de la pauvreté et de l’analphabétisme dans notre ville. La pauvreté est encore plus aigüe qu’elle ne l’était à nos débuts en 1986. Avec la littératie numérique ainsi qu’avec l’augmentation des prix des aliments, de l’électricité et autres achats nécessaires à la vie quotidienne, il est de plus en plus difficile pour les personnes seules et les familles de s’en sortir », indique Sylvie Tardif.

Plusieurs activités seront organisées dans les prochains mois pour souligner cet anniversaire, dont des tirages, une journée de réflexion sur le bilan et l’avenir de COMSEP, ainsi qu’un projet d’art sur l’histoire de l’organisme.