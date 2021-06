Une exposition sur la persévérance scolaire prend place à six endroits

Les œuvres de plusieurs jeunes du primaire de la Mauricie sont exposées à six endroits simultanément dans le cadre d’une exposition qui fait suite à un concours ayant eu lieu lors des Journées de la persévérance scolaire 2021, au mois de février dernier.

Les dessins et les textes sélectionnés se retrouvent sur une corde à dessins accrochée à différents endroits sur le territoire de la Mauricie, et ce, jusqu’au 23 juin prochain. Chaque dessin ou texte démontre que même si nous faisons face à certaines difficultés, il ne faut pas baisser les bras, il faut tenter de rester motivé et persévérer.

«Nous avions bien hâte de lancer cette exposition et celle-ci me touche particulièrement. Nous savons que les jeunes ont dû faire face à plusieurs changements dans la dernière année», explique la directrice générale de la TREM, Mélanie Chandonnet.

«Le contexte leur a demandé beaucoup d’adaptation et peut avoir eu des impacts sur leur motivation. De voir tous ces dessins et textes rassemblés dans six expositions en Mauricie, c’est une et elle arrive pile au bon moment en cette fin d’année scolaire et ce début de déconfinement.»

Les jeunes devaient poursuivre la phrase «Parce que j’ai persévéré, je suis fier(ère) d’avoir réussi à…» et force est de constater que les jeunes avaient beaucoup de choses à exprimer puisque ce sont 200 dessins qui ont été récoltés lors du concours.

Lieux des expositions

La Tuque : Parc St-Eugène, 575 rue St-Eugène

Louiseville : Bibliothèque Jean-Paul-Plante, 276, avenue Saint-Laurent ;

Shawinigan : Parc des Vétérans, sur la Promenade du St-Maurice ;

Trois-Rivières : Parc Champlain, centre-ville, entre les rues Royale, Hart et Bonaventure ;

Sainte-Anne-de-la-Pérade : Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100, rue de la Fabrique ;

St-Tite : Parc Adrien-Bélisle, rue Adrien-Bélisle.