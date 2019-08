Une exposition mère-fille chez EMA

Dès le 11 août, la Galerie EMA – Expérience métiers d’art présentera l’exposition Perceptions des artistes Clothilde et Sylvie Leblanc.

Il s’agit de la troisième exposition mère-fille du duo d’artistes. Cette fois-ci, elles proposent des œuvres de soie, de verre et de macrophotographie.

Près d’une quarantaine d’oeuvres de soie et de verre de l’artiste verrier Sylvie Leblanc et de macrophotographies de Clothilde Leblanc y sont présentées au grand public. Les œuvres se veulent une perception de la mère et «macroperception» de la fille sur le paysage et la nature se modulant au rythme de la perception de celui qui regarde, qui observe.

Les fins observateurs remarqueront que des détails des œuvres ont été pris en photo et multipliés. Aux visiteurs de découvrir à quelles œuvres appartiennent les détails en question.

L’exposition sera accessible jusqu’au 29 septembre. Le vernissage se fera le 11 août à 14h.