Une étude pour mieux comprendre la population adapter les services suite à la pandémie

Une étude visant à mieux comprendre la perception de qualité de vie et la capacité de résilience de la population durant la période de rétablissement de la pandémie vient d’être lancée.

Échelonnée sur une période de cinq ans, l’étude Virage permettra de moduler l’offre de soins et services sociaux de la région en fonction des besoins réels de la population suite à la crise sanitaire que nous avons vécue.

Cette recherche est issue d’une collaboration entre le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), le Réseau intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Tout au long de la pandémie, plusieurs professionnels de la santé et chercheurs ont souligné l’importance de porter attention aux effets à long terme possibles, autant de la maladie de la COVID-19 que du confinement et de la crise sanitaire.

« Le but de ce projet est de fournir des données probantes sur la capacité de résilience ainsi que la perception de qualité de vie de la population, soit son état de santé physique et mentale ainsi que ses relations sociales et son environnement. Les résultats permettront d’orienter les prises de décision et les actions durant la phase de rétablissement », souligne Julie Houle, Directrice scientifique de l’infrastructure de recherche en prévention et promotion de la santé du CIUSSS MCQ et professeure titulaire au département des sciences infirmières de l’UQTR.

L’équipe de chercheurs visent à rejoindre plus de 15 000 personnes dans la région.

« Comme organisation, il est important pour nous de mieux comprendre ces impacts afin d’offrir des services qui répondent aux besoins réels de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec », souligne Martin D’Amour, directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique au CIUSSS MCQ. Cette étude permettra d’acquérir de l’information essentielle sur la population afin de nourrir nos réflexions relativement aux changements à venir. »

Pour y participer, il suffit de compléter des questionnaires en ligne dont les réponses serviront à constituer une banque de données qu’un réseau de chercheurs de différentes disciplines pourront utiliser dans le cadre de leurs recherches.

Des démarches sont également en cours pour déployer l’Étude VIRAGE dans d’autres régions du Québec, notamment au Bas-Saint-Laurent et en Abitibi-Témiscamingue.

Toute personne de 18 ans et plus intéressée à participer à l’étude peut répondre aux questionnaires au ciusssmcq.ca/projetsderecherche.