Une épicerie ouvre ses portes à Mont-Carmel

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. L’épicerie Mon Panier vient d’ouvrir ses portes à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Un service attendu qui permettra aux clients de planifier leurs menus en évitant le gaspillage.

Les propriétaires de l’entreprise, Katia Badsi et Samir Idris, travaillent à développer l’outil. «Les gens vont pouvoir planifier leur épicerie de la maison via une application. Ils vont choisir ce qu’ils veulent manger pendant la semaine. On va même leur proposer des menus, ce sera un stress de moins pour eux», explique Mme Badsi.

«Quand ils auront choisi, on va préparer leur épicerie exacte, poursuit cette dernière. Par exemple, si une recette prend quatre pommes de terre, on va en mettre quatre dans leur panier. Ce sera zéro déchet. Ils auront le choix de la livraison ou de venir chercher leur épicerie. Ça leur permet aussi d’économiser parce qu’ils n’auront pas à jeter la nourriture non consommée.»

En épicerie, les gens auront accès à des mets préparés, des produits locaux, des pâtisseries, du café et un coin lunch muni d’un micro-ondes pour ceux désirant manger sur place.

Un rêve d’enfance

Ce projet, c’est un rêve que Katia Badsi caresse depuis longtemps. «En Algérie, mon grand-père avait une épicerie. C’était la seule épicerie au village et j’ai grandi avec ça. J’ai aimé le contact qu’il avait avec les gens. D’avoir mon épicerie, c’est pour moi un rêve de petite fille qui se réalise», confie la copropriétaire.

Tout a commencé il y a un peu plus de deux ans. Le couple habitait à Montréal à l’époque. «On a fait faire une étude de marché qui a identifié trois villes où le besoin était présent : Blainville, Sherbrooke et Notre-Dame-du-Mont-Carmel, énumère Mme Badsi. Je suis partie visiter les trois villes et je suis tombée en amour avec l’endroit ici. C’est un petit village qui me rappelait mon enfance. C’est exactement ce que je voulais pour ma famille et moi.»

En 2017, les travaux de construction de la bâtisse ont débuté. L’ouverture de l’épicerie a quant à elle eu lieu le 15 août.

