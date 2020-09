Une entreprise trifluvienne parmi les meilleures au monde

L’entreprise trifluvienne Plastiques Flexibülb Inc. se distingue parmi les milliers de fournisseurs de Bombardier à travers la planète. Elle a obtenu récemment, pour une deuxième année consécutive, un prix Diamant, une distinction remise à seulement cinq entreprises dans le monde.

Les récipiendaires sont choisis en fonction de leur rendement, de la qualité de leurs produits et de leurs innovations. L’entreprise manufacturière trifluvienne est la seule au monde à avoir reçu ce prix deux fois de suite. Les autres gagnants cette année sont Placeteco Inc. à Shawinigan, une société autrichienne, une entreprise allemande et une société de Taïwan.

«C’est phénoménal qu’une compagnie cotée en bourse fasse l’éloge d’une PME québécoise. Dans toute la chaîne d’approvisionnement de Bombardier, on est des dizaines de milliers de fournisseurs. Je me pince des fois tellement ça semble irréaliste. Sur deux ans, huit prix ont été remis et deux sont ici», lance avec fierté le directeur général de Plastiques Flexibülb Inc., Louis-Martin Tellier.

Située sur le boulevard Parent, Plastiques Flexibülb Inc. conçoit des pièces non métalliques pour l’industrie aéronautique. La société a participé à chacun des programmes de Bombardier au cours des 35 dernières années. Elle fournit diverses composantes pour les avions d’affaire Learjet, Challenger et Global. C’est à Trois-Rivières que sont notamment produits les panneaux de finition de la cabine de pilotage du Challenger 350.

On retrouve aussi les produits de Plastiques Flexibülb Inc. à plusieurs endroits à l’intérieur des avions. «Les tables, les sièges et les porte-bagages, c’est le genre de pièces qu’on fait, précise M. Tellier. On fait aussi des pièces machinées qui, pour plusieurs raisons, ne peuvent pas être en métal. Nos pièces sont livrées partout sur la planète, dont en Europe, en Asie et aux États-Unis.»

Présentement, l’entreprise trifluvienne travaille principalement avec Bombardier et ses anciennes divisions qui ont été achetées. Il n’y a qu’une trentaine d’employés dans l’usine, mais ceux-ci sont parvenus à produire et à livrer plusieurs centaines de milliers de pièces l’an dernier. Au total, l’entreprise fabrique tout près de 15 000 produits différents.

50 ans d’histoire

Plastiques Flexibülb Inc. a été fondée en 1970. À l’époque, l’entreprise fabriquait des lanterneaux, ces puits de lumière que l’on retrouve sur les toits des bâtisses.

«En 1989, on a racheté l’entreprise et on a commencé à se diversifier, raconte M. Tellier. On ne faisait pas beaucoup de choses dans l’aéronautique, mais petit à petit, on a commencé à se faire une niche, surtout dans le thermoformage de pièces. Ça consiste à donner à un plastique la forme désirée à l’aide d’un moule et d’un processus de succion. On donne ainsi une forme tridimensionnelle à une feuille de plastique.»

«Maintenant, on est principalement dans l’aéronautique, poursuit ce dernier. On a commencé dans le domaine en faisant de l’habillage intérieur.» Au fil du temps, l’entreprise a aussi développé des plastiques machinés, c’est-à-dire des pièces découpées et assemblées par la suite.