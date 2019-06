Une Dodge Charger «Widebody» pour 2020

Chelsea, Michigan- FCA continue de jouer la carte de l’exclusivité avec les modèles Dodge. Cette compagnie qui représente 3% du marché est sue mesure pour les enthousiastes et Dodge a décidé de servir cette clientèle. C’est pourquoi la division performance de FCA a introduit aujourd’hui à Chelsea au Michigan deux versions du Charger Wide Body. Le premier est le Charger Hellcat avec ses 707 chevaux qui sera désormais offert de série en «wide body». Il y aura aussi le ScatPack qui sera offert en options avec le Widebody. Cette nouvelle carrosserie offre 3,5 pouces de plus en largeur aux pare-chocs et une présence menaçante sur la route.

Au delà de ce regard menaçant, la face avant nouvellement conçue du Charger SRT Hellcat Widebody comprend une nouvelle calandre à fentes qui permet le passage plus direct de l’air froid dans le radiateur, afin de maintenir une température de fonctionnement idéale, même dans les conditions les plus chaudes. De nouveaux seuils latéraux relient les carénages avant et arrière pour aider à amplifier la conception intégrée. Un nouvel aileron arrière unique au Charger SRT Hellcat Widebody est conçu pour créer une balance aérodynamique avec le nouveau design de l’avant. Pour ceux qui aiment la performance, Dodge annonce 3,6 secondes pour un 0-60 mph ou environ 3,9 pour un 0-100 km/h dans la version Hellcat avec que le Scat Pack va prendre une seconde de plus avec ses 485 chevaux. La vitesse maximale est annoncée à 196 milles à l’heure pour le Hellcat.

Les modèles arriveront en concession cet automne et pas de prix annoncé pour le moment