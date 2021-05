Une distribution de plants d’arbres…à l’auto!

À l’occasion de la Journée de l’arbre, la population est invitée à se procurer jusqu’à cinq plants d’arbres gratuitement, sans avoir à sortir de leur véhicule.

L’activité aura lieu beau temps mauvais temps, le samedi 15 mai entre 7 h et midi ou jusqu’à ce tous les arbres aient trouvé preneurs.

Un service à l’auto sera mis en place à trois endroits en ville : à l’est près de l’aréna Jean-Guy-Talbot, à l’ouest au parc Estelle-Lacoursière et au centre sur la rue des Draveurs, dans la boucle de l’Amphithéâtre Cogeco.

Au total, 4 500 jeunes feuillus et conifères seront offerts au cours de cette journée, gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Les plants varient entre un et trois pieds de hauteur chacun.

13 essences d’arbres

Érable à sucre

Érable rouge

Caryer cordiforme

Cerisier tardif

Bouleau jaune (merisier)

Chêne rouge

Noyer noir

Épinette noire

Épinette blanche

Épinette rouge

Pin rouge

Pin blanc

Mélèze laricin

Pour en savoir plus sur ces essences d’arbres: https://www.v3r.net/services-au-citoyen/environnement/arbres#journee-de-larbre-2021