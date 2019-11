Une deuxième vie pour les jouets

À l’approche de la période des fêtes, les familles de Trois-Rivières sont invitées à donner une seconde vie aux jouets inutilisés de leurs enfants en participant à l’activité Un jouet, un échange.

Cette journée gratuite de partage, de solidarité et de récupération aura lieu le samedi 7 décembre, de 9 h 30 à 13 h 30, à la Bâtisse industrielle.

Les parents et les enfants désireux de participer aux activités doivent obligatoirement déposer leurs jouets à l’avance dans l’une des cinq bibliothèques municipales avant le 3 décembre. Aucun jouet ne sera accepté sur place le samedi 7 décembre.

Pour chaque jouet, un coupon d’échange sera remis jusqu’à concurrence de trois par enfant. Ce coupon servira de monnaie d’échange pour obtenir un autre jouet, le jour de l’événement.

Pour plus de plaisir, la formule de l’événement a été revue afin d’offrir davantage de moments magiques pour émerveiller petits et grands. Les familles auront donc la chance d’enfiler leurs patins et de faire des prouesses sur la glace de l’aréna Claude-Mongrain, de s’étourdir dans des jeux d’évasion, de rencontrer des mascottes, de s’extasier devant des spectacles de magie, sans oublier les traditionnels maquillages et tirages.

Les familles qui n’auront pas eu l’opportunité d’échanger des jouets avant le 3 décembre ne pourront bénéficier des activités prévues à la Bâtisse industrielle. Elles seront toutefois invitées à profiter du patinage libre gratuitement. D’ailleurs, des patins seront disponibles sur place en quantité limitée.