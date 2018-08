Une deuxième ruelle verte embellit la ville

Crédit photo : Audrey Leblanc

ENVIRONNEMENT. La ville est maintenant dotée d’une deuxième ruelle verte, entre les rues Lanctot et Godbout, dans le district Marie-de-l’Incarnation. Ce projet est une initiative du Bucafin visant à réduire les îlots de chaleur et dynamiser ce quartier.

L’artère écologique a été joliment aménagée. Le pavé asphalté que l’on y retrouvait autrefois fait maintenant place à des alvéoles gazonnées. La ruelle est également bordée de fleurs et de plantes maraîchères. Les résidents des alentours peuvent y cueillir des fines herbes, des légumes et des fruits.

«Les travaux ont débuté l’an dernier et on les a terminés tout récemment, indique Cécilia Protz, coordonnatrice du Bucafin. D’année en année, on va ajouter des choses et continuer d’embellir la ruelle. L’idée, c’est que les citoyens se l’approprient et s’impliquent dans le projet.»

Le projet est réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Démarche des premiers quartiers, la Ville de Trois-Rivières, Innovation et Développement économique Trois-Rivières et l’École d’agriculture de Nicolet.

Rappelons en terminant que l’autre ruelle verte est située derrière Le Bucafin et relie les rues Laviolette et Sainte-Julie.