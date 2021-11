Une deuxième chanson de Noël produite par le FestiVoix

Le FestiVoix de Trois-Rivières dévoila sa deuxième production musicale du temps des fêtes. Intitulée Dis-moi Noël, la pièce composée par l’interprète trifluvienne Fabiola Toupin dépeint, tout en poésie, la magie de Noël à travers les yeux des enfants.

Pour créer cette chanson, Fabiola Toupin est allée à la rencontre de jeunes de 10 à 12 ans de différentes origines dans le cadre d’un projet de médiation culturelle mis sur pied par le FestiVoix.

À travers huit ateliers scolaires, les jeunes inscrits en classe de francisation à l’école primaire Sainte-Thérèse ont pu participer à l’élaboration de la chanson de Noël et à la création de dessins qui seront distribués dans un CHSLD de la région.

« C’est dans la mission du FestiVoix de rendre la culture accessible à tous. Le festival est un élément pour y arriver, mais dans ce cas-ci, on voulait voir comment aller plus loin et y ajouter un volet de médiation culturelle. Grâce à la Table régionale de l’éducation en Mauricie, on a approché l’école Sainte-Thérèse qui accueille des enfants qui arrivent de partout dans le monde et qui doivent apprendre le français à l’école », raconte Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

Ces ateliers ont été l’occasion pour les élèves de discuter et d’échanger sur ce qu’évoque cette période de l’année dans leur foyer: les décorations, le sapin, la saison des festins, les grelots…

« On s’est dit que Noël est une belle occasion pour échanger et discuter de ce que représente Noël pour eux, ce qui leur a permis de participer à l’écriture de la chanson. Fabiola s’est inspirée des échanges avec les jeunes pour écrire les paroles. Ça a donné lieu à des moments magiques. Il y a une belle poésie dans la chanson. Ça se veut très accessible, mais aussi évocateur », ajoute-t-il.

Par ce projet, l’organisation souhaite mettre de l’avant le talent d’artistes de la Mauricie afin d’apporter un soutien à leurs créations et à la diffusion de leurs œuvres. Sur la chanson Dis-moi Noël, Fabiola Toupin est accompagnée par le pianiste Guillaume Marchand, le Quatuor Esca, ainsi que les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap.

On se souviendra qu’en 2021, le FestiVoix avait fait appel aux Frères Lemay pour écrire et composer une chanson de Noël festive qui rendait hommage aux Noëls d’antan. « L’an dernier, il y avait une touche plus festive et humoristique. Cette fois-ci, on avait envie d’aller dans la magie de Noël. Fabiola avait également envie d’explorer ça. C’est notre souhait de travailler avec les artistes de la région qui évoluent dans différents styles et voyager là-dedans », souligne Thomas Grégoire.

D’ailleurs, la majorité des artistes qui ont participé à la création et la production de la chanson ainsi que les vidéastes qui ont pris part à la réalisation du vidéoclip et du documentaire sont originaires de la région.

L’organisation veut faire de cette initiative une tradition annuelle. « Quand on arrive à faire un projet à plusieurs facettes comme ça, c’est une belle façon pour les artistes de la région de démontrer leur talent et de sortir des sentiers battus. On a déjà deux chansons différentes dont on est fier. Puis, Noël est un moment où les gens se retrouvent en famille pour partager des moments de joie partagée, un peu comme au FestiVoix quand les gens de plusieurs générations se retrouvent autour de la musique. On partage ce côté rassembleur », conclut-il.

La chanson Dis-moi Noël est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes musicales numériques de l’artiste ainsi que via les médias sociaux du FestiVoix.

Un vidéoclip fortement inspiré des moments de partage vécus entre l’artiste et les enfants sera dévoilé le 6 décembre.

Par ailleurs, en janvier prochain, le FestiVoix présentera un documentaire signé Dany Janvier sur la démarche de médiation culturelle entre l’artiste et les enfants, l’échange multigénérationnel engendré par le projet et le processus créatif à l’origine de la chanson de Fabiola Toupin.