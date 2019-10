Bibliothèque: une denrée en échange d’un dollar de frais de retard

Pour une 6e année, les Bibliothèques de la Ville de Trois-Rivières offrent une opportunité à leurs abonnés qui cumulent des frais de retard de les rembourser en échange de denrées.

Cette mesure s’appliquera seulement du 19 au 26 octobre directement à la bibliothèque Gatien-Lapointe selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Chaque année, l’initiative permet de récolter entre 200 et 300 items qui sont ensuite remis à des organismes locaux. Ebyon, l’Entraide St-Louis-de-France et les Artisans de la Paix en ont d’ailleurs déjà bénéficié. Annuellement, on parle de frais amnistiés variant entre 40$ et 110$ au total.

Chaque denrée donnée correspondra à 1$ de frais de retard remboursés, pour un maximum de 20$. Notons que seuls les frais de retard peuvent être payés au moyen des denrées.

Au terme de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, les denrées seront remises, cette année, à l’Entraide Sainte-Catherine-de-Sienne du secteur Trois-Rivières Ouest.

Changer l’image des bibliothèques

Toujours à l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, la bibliothèque Gatien-Lapointe dévoilera l’affiche intitulée «Les 8 droits des visiteurs», une initiative du programme Famille tout inclus.

Loin de l’époque, pourtant pas si lointaine, où entrer dans une bibliothèque rimait avec silence et poussière, les bibliothèques veulent maintenant se définir comme accueillantes, vivantes et lumineuses.

La population est invitée à mettre ces nouvelles consignes en pratique et ainsi découvrir ou redécouvrir leur bibliothèque avec un nouveau regard et de nouvelles manières de «vivre sa bibliothèque».

Ces droits sont :