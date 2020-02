Une délégation de la Mauricie à l’ONU

Huit membres du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), qui ont participé à l’activité de simulation de l’Organisation des Nations unies (ONU) en novembre dernier, se sont rendus à New York pour visiter le siège de l’ONU et en apprendre plus sur le fonctionnement de cette institution internationale. L’activité était offerte dans le cadre du projet «Citoyens(nes) du monde et de chez nous».

Le projet, financé par le programme «Service jeunesse Canada» offert par le Gouvernement du Canada, vise à promouvoir l’accueil, la diversité et l’action citoyen.ne des jeunes de la Mauricie et du centre du Québec.

Lors de leur séjour, les participants ont eu l’opportunité de visiter les locaux de l’ONU dans le but de mieux comprendre les systèmes politiques en place et développer leur capacité à s’impliquer dans la vie politique de leur communauté.

«La visite de l’Organisation des Nations unies est vraiment marquante. Nous entrons au premier étage avec une exposition sur les crimes commis par les nazies», raconte David Laprade, participant.

«Par la suite, nous découvrons aux étages supérieurs toutes la richesse de l’art engagé avec une exposition qui dénonce, notamment le surarmement. Nous terminons en voyant les salles où l’humanité se fait face à face sur un pied d’égalité, le tout dans le respect et la dignité de l’expérience humaine.»

Les jeunes qui ont participé à ce projet auront la chance de poursuivre leur engagement citoyen en faisant partie du comité jeunesse du CS3R, un comité qui vise la mobilisation autour de projets concrets. (JC)