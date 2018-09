Une Déclaration d’urgence climatique déposée aux élus municipaux

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

AFFAIRES MUNICIPALES. Le Comité Mobilisation Climat Trois-Rivières a déposé, lors de la séance publique du conseil municipal, une Déclaration d’urgence climatique.

«Tous les indicateurs scientifiques montrent qu’on se dirige vers une crise. Cette crise est un état d’urgence climatique. Cet enjeu menace les niveaux économique, de la santé humaine, alimentaire et environnemental. On affirme que l’état d’urgence climatique doit être déclaré maintenant. Il faut agir pour les générations futures», plaide Véronique Houle, qui a pris la parole au nom du comité.

Un plan crédible permettant d’éviter les chocs trop brutaux qui pourraient être subis doit être mis en œuvre rapidement, soutient le comité qui souhaite voir Trois-Rivières et d’autres municipalités et MRC encourager les partis politiques à faire de la crise climatique un sujet prioritaire.

«Il faut voir les solutions contre le réchauffement planétaire comme des opportunités de vie meilleure et non pas voir ce réchauffement comme une fatalité à laquelle il nous faudra s’habituer, présumant même que nous en serions capables d’y faire face sans agir sur les causes. Des trois paliers qui nous gouvernent, le municipal est celui le plus près de nous. Ce sont les villes qui, les premières, répondent en situations de crise. Dans un esprit de prévention, nous disons à tous nos élus de se joindre aux municipalités qui prendront acte de cette déclaration», indique le comité.

On peut consulter la Déclaration d’urgence climatique ici: https://www.groupmobilisation.com/la-duc