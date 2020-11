Ares est un petit constructeur automobile basé à Modène, en Italie, tout près de chez Ferrari, Lamborghini et Pagani. L’eau de cette région doit contenir quelque chose de bien spécial pour permettre de pondre des projets aussi exotiques. Ares avait présenté le mois dernier un coupé sport. Voici maintenant une déclinaison sans toit de cette même voiture l’Ares S1 Spyder qui comme le coupé sera fabriqué à seulement 24 exemplaires

Une base de Corvette C8

L’homme derrière cette voiture Dany Bahar utilise une base connue, celle de la plus récente Corvette C8 pour le plateforme et le moteur. Mais le V8 de 6,2 litres qui se trouve aussi en position centrale arrière est mis au point par la même équipe qui travaille sur la future Corvette Z06. Ce moteur produit 715 chevaux, tourne à 9 000 tr/min et est capable d’amener ce bolide à 100 km/h en 2,7 secondes. Notons que la voiture peut compter sur une suspension à double triangulation, des essieux en aluminium forgé et un système de contrôle magnétique adaptatif, qui promettent tous de donner à la S1 une conduite plus douce.

Ares utilise aussi un système d’échappement sur mesure. Ce nouveau modèle qui est une barquette, donc sans toit, promet une symphonie qui va remplir vos tympans de bonheur. Le prix du modèle coupé a été annoncé à 500 000 euros ou un peu plus de 772 000 $ canadiens. Le prix de la barquette n’est pas encore annoncé, mais ce ne sera pas moins de 500 000 euros, c »est la seule certitude que nous ayons.

L’article Une décapotable de 715 chevaux sur une base de Corvette C8 est apparu en premier sur Benoit Charette.