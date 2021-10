Une course à trois pour la mairie

La course à la mairie de Trois-Rivières se jouera entre Jean Lamarche, maire sortant, Valérie Renaud-Martin, qui était conseillère du district des Carrefours depuis quatre ans, ainsi que Gilles Brodeur, candidat du Parti libre du Canada aux dernières élections fédérales.

La période de mise en candidature est maintenant terminée. Au total, 39 Trifluviens sont sur les rangs, soit 36 pour le poste de conseil municipal et trois pour la mairie.

Pour sa première élection, l’Action civique de Trois-Rivières présente six candidats dans autant de districts. Le parti municipal ne présente toutefois aucun candidat à la mairie à cette élection.

Pierre-Luc Fortin élu sans opposition

Au terme de la période de mise en candidature, le conseiller sortant Pierre-Luc Fortin était le seul candidat en lice dans le district des Estacades. Il en sera à son troisième mandat comme conseiller du district.

L’Action civique de Trois-Rivières voulait y présenter la candidature de Craig Cahill, mais le parti a retiré sa candidature après que « des publications désobligeantes et totalement inacceptables publiées en 2016 par M. Cahill sur sa page Facebook » aient été portées à l’attention du parti. C’est le seul district où les électeurs n’auront qu’à voter pour la mairie.

Candidatures dans les districts

District du Carmel

Léonie Gentès-Allard | Action civique de Trois-Rivières

Pierre Montreuil (sortant)

District des Carrefours

Jean-Claude Ayotte | Action civique de Trois-Rivières

Guy Côté

René Martin

District de Châteaudun

Jean Blanchette | Action civique de Trois-Rivières

Gaëtan Leclerc

Luc Tremblay (sortant)

District de Chavigny

Maryse Bellemare (sortante)

Marie-Claude Camirand

Martin Poisson | Action civique de Trois-Rivières

District des Estacades

Pierre-Luc Fortin (élu sans opposition)

District des Forges

André Dutremble

Alain Lafontaine

Pierre Piché

Daniel Ringuette | Action civique de Trois-Rivières

District de La-Vérendrye

Dany Carpentier (sortant)

Hélène Proulx

District de la Madeleine

Sabrina Roy (sortante)

Alain Saint-Onge | Action civique de Trois-Rivières

District Marie-de-l’Incarnation

Jean Beaulieu

Richard W. Dober

Robert Martin

District de Pointe-du-Lac

François Bélisle (sortant)

Nicole Morin

District de Richelieu

Marc-Antoine Berthiaume

Jonathan Bradley

Nicolas Mêlé

District des Rivières

Claude Alarie

Pascale Albernhe-Lahaie

Joan Lefebvre

District de Sainte-Marthe

Daniel Cournoyer (sortant)

Dany Poulin

Pierre Samson

District de Saint-Louis-de-France

Geneviève Auclair

Michel Cormier (sortant)

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre de 9h30 à 20h. Le vote par anticipation se fera les 30 et 31 octobre.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, un nouveau mode de votation par correspondance est offert aux électeurs domiciliés inscrits sur la liste électorale, afin de faciliter le déroulement de l’élection générale.

Sont admissibles les électeurs âgés de 70 ans ou plus le jour du scrutin, les électeurs domiciliés dans un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation ou une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué, les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé, les électeurs agissant comme proche aidant domicilié à la même adresse qu’une personne incapable de se déplacer pour des raisons de santé et les électeurs en isolement recommandé ou ordonné par les autorités de la santé publique.

Ces derniers pourront demander entre le 17 et le 27 octobre de voter par correspondance, s’ils :sont de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours, s’ils ont reçu un diagnostic de la COVID-19 et sont toujours considérés comme porteurs de la maladie, s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, s’ils ont été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de la COVID-19 depuis moins de 14 jours ou s’ils sont en attente d’un résultat au test de la COVID-19.

Il est possible de faire une demande de vote par correspondance à partir du site Web de la Ville de Trois-Rivières au www.v3r.net.