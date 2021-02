Une collection mode pour les Cataractes de Shawinigan?

Les Cataractes de Shawinigan se sont associés au programme de Commercialisation de la mode du Collège Laflèche de Trois-Rivières en septembre dernier. L’idée : lancer une collection de vêtements portant la marque des Cataractes.

Le projet inusité a suscité l’adhésion d’une cohorte de neuf étudiants et étudiantes du Collège.

«C’est un projet qu’on fait chaque année avec des entreprises. Cette année, on l’a fait avec les Cataractes et la compagnie de vêtements Jules et Nolan. Les entreprises nous donnent un mandat pour développer une nouvelle collection en fonction de la clientèle qu’elles veulent viser», explique Hugo A. Leclerc, coordonnateur et professeur au Collège Laflèche.

«Le marché de la mode est tout le temps en adaptation, en évolution et bouge vite. Le commerce en ligne en particulier. On voit beaucoup de plus petites entreprises qui poussent également. On est bien content que ça suscite de l’intérêt. »

Le Collège Laflèche a rencontré les dirigeants des entreprises partenaires pour bien cerner le mandat qui allait lui être attribué. Les professeurs Michael Dubé, Vicky Dubois et Hugo Leclerc étaient responsable de la supervision du projet d’automne.

«C’est une collection de vêtements plus urbains portant la marque des Cataractes de Shawinigan», précise M. Leclerc. Les étudiants rêvent de travailler sur un projet qui aboutit, même si l’organisation des Cataractes en conserve tous les droits de commercialisation, note-t-il.

«Nous, on fait une étude du processus client, des entrevues en profondeur. On précise les caractéristiques des clientèles visées. Les étudiants font ensuite une recherche de tendances, une analyse de ce qu’il y a sur le marché, identifient la concurrence et les tendances qui se dessinent», précise Hugo Leclerc.

La cohorte de neuf étudiants commence ensuite à dessiner la collection et travaille l’image de marque des produits. Ils vont même aller jusqu’à produire des ébauches de publicités et les messages clés d’une campagne.

Échange de bons procédés

«Ça permet aux étudiants de travailler sur des projets concrets en entreprise et d’avoir un contact direct avec le marché du travail et, pour les entreprises, de venir chercher de nouvelles idées, de l’information sur leurs marchés», poursuit M. Leclerc.

Les collections ont été présentées aux deux entreprises en décembre dernier. « Le projet a été pris très au sérieux par la direction des Cataractes, assure M. Leclerc. L’équipe souhaitait alors en faire un réel projet de commercialisation».

Simon Laliberté était jusqu’à tout récemment directeur marketing des Cataractes de Shawinigan et l’interface entre le Collège Laflèche et l’équipe pour ce projet. C’est aussi un ancien étudiant du Collège Laflèche. C’est Joey Blouin qui prendra la relève aux communications et au marketing chez les Cats.

Est-ce que les idées des étudiants se rendront jusque dans une boutique? Le directeur des opérations et des événements spéciaux chez les Cataractes, Claude Vallée, affirme que le projet est toujours dans les plans, toutefois il a été mis de côté pour l’instant.

«C’est toujours sur notre planche à dessin et l’organisation est très intéressée. Mais par manque de temps, et non par intérêt, nous n’avons pas pu poursuivre pour le moment. On a eu un retour en décembre et c’était la reprise du hockey pour nous avec les concepts de bulle. Il y avait aussi l’organisation de la bulle chez nous à Shawinigan. On va s’assoir avec notre nouveau directeur Marketing Joey Blouin pour regarder ce projet tous ensemble. »