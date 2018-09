Une collection destinée aux jeunes démystifie la différence

Crédit photo : Photo Emmanuelle LeBlond

LITTÉRATURE. L’auteure Hélène Gagnon est de retour avec une série de romans qui met en scène les aventures de Jérémy Dubé, un jeune garçon vivant avec un trouble de l’attention (TDA). Jusqu’à présent trois tomes illustrent le quotidien rocambolesque du préadolescent. Tour d’horizon sur cette collection qui se démarque du paysage littéraire actuel.

La carrière d’auteure d’Hélène Gagnon a été propulsée par la série Lance et compte : les débuts. Au cours de ses 16 romans, l’écrivaine a su développer un style d’écriture qui lui est propre tout en accrochant au passage plusieurs lecteurs. La série fut un succès avec ses 100 000 exemplaires vendus.

À la fin de la collection, Hélène Gagnon a aspiré à s’adresser une seconde fois au même public. «Quand Lance et compte a été terminé je voulais encore continuer à écrire pour les jeunes parce que j’avais tellement aimé l’expérience», avoue l’auteure.

C’est de cette volonté qu’est né le projet de L’année déchaînée de Jérémy Dubé. «La clientèle que je vise est les jeunes de 9 à 12 ans, mais on s’aperçoit que ce sont les garçons qui sont attirés par mes romans, souligne l’auteure. Pour les garçons, il faut que ça bouge! Il faut qu’il y ait de l’action, de l’intrigue, des rebondissements et de l’humour. Alors je me suis dit : «pourquoi ne pas poursuivre dans un autre sport?».

Puisque le hockey était le sport central de sa première série, l’écrivaine a décidé d’opter pour une discipline distincte au sein de sa nouvelle histoire. Après une période de questionnement, le soccer, sport de plus en plus populaire au Québec, fut adopté.

Les aventures de Jérémy

Dans cette nouvelle intrigue, les personnages baignent dans une réalité qui s’apparente avec celle que nous connaissons aujourd’hui.

Témoin de notre société, le héros masculin compose au quotidien avec un TDA. Le préadolescent veut ardemment accéder au programme de Sport-études en soccer, mais ses notes ne concordent pas avec son but. Victime d’anxiété, il doit concilier ses cours particuliers à ses nombreux entraînements de soccer.

Son trouble d’attention n’est pas son seul tracas. En plus d’être victime d’intimidation, Jérémy apprend une terrible nouvelle : sa mère est atteinte d’un cancer.

Aussi, la différence est mise à l’honneur avec le personnage de Malek, le jumeau du jeune garçon, victime d’une paralysie cérébrale.

Les thèmes qu’exploite l’auteure peuvent sembler, à première vue, assez sombres. Pourtant, l’humour est utilisé à bon escient afin d’établir une trame de fond divertissante et légère pour les lecteurs, reconnaît Hélène Gagnon.

Malgré les obstacles que les protagonistes doivent surmonter, ils trouvent toujours une solution à leurs problèmes. De ce fait, l’écrivaine souhaite bel et bien transmettre un message d’espoir au fil des trois livres. «Peu importe que tu aies un handicap ou que tu aies un problème comme un TDA, qui te nuit dans ton avancement, tu as le droit de rêver. Tu peux réaliser tes rêves. Il suffit de trouver les outils et les moyens pour aller vers ton objectif», amène l’écrivaine.

***

Un public interpellé

Les lecteurs se sont identifiés rapidement aux personnages. «Je me suis fait dire très souvent que les jeunes se reconnaissent dans la série et que ça vient les chercher. Ils aimeraient que les autres lisent les livres pour qu’ils comprennent comment ils se sentent. C’est le plus beau compliment», raconte Hélène Gagnon.

C’est le cas de Dimitri, un lecteur de l’âge de 11 ans qui s’est exprimé sur un blogue en clamant son intérêt pour la série. «J’ai trouvé ce livre très bien écrit. On dirait même que l’auteure a déjà vécu une journée dans la peau d’une personne avec un TDA tellement je me suis reconnu dans certaines phrases», rédige-t-il.

Une préparation assidue a été nécessaire avant que l’auteure se lance dans le processus d’écriture. «Moi je n’ai pas de trouble de l’attention, sauf que je vis avec des gens autour de moi qu’ils en ont, poursuit Hélène Gagnon. Par mon expérience et mon vécu, je peux transposer ce que je vois dans Jérémy et je pense que c’est réaliste.» L’écrivaine s’est ainsi beaucoup documentée sur le sujet par souci de crédibilité.

De nouveaux lecteurs dans la mire

Hélène Gagnon vise à publier six tomes pour compléter la collection. Les lecteurs retrouveront la suite des péripéties de Jérémy au sein du quatrième roman l’année prochaine.

En août, un livre a paru dans la série Raconte-moi aux Éditions de l’Homme, mettant en vedette Chantale Petit-Clerc. Et ce n’est pas tout! Plusieurs autres projets sont en branles pour l’avenir. Notamment, elle désire toucher des tranches d’âges différentes en écrivant pour les jeunes de 4 à 6 ans et pour les adultes.