Une collecte payante au profit du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières

Les étudiants athlètes de l’équipe masculine de soccer de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) remettront 3750$ au Centre de pédiatrie sociale, montant amassé lors de la première édition de la collecte de cannettes et de bouteilles de plastique qui s’est tenue les 10 et 11 avril dans le stationnement du Métro Plus des Forges.

Par cette initiative, les Patriotes voulaient soutenir la mission du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR).

«Nous sommes extrêmement heureux du résultat, a lancé Pierre-Alexandre Boisvert, entraîneur adjoint des Patriotes soccer masculin. Nos étudiants-athlètes ont piloté le projet du début à la fin et pour eux c’est une grande fierté de s’impliquer dans la communauté. Nous remercions notre partenaire Métro Plus et aussi la population d’avoir embarqué.»

«Toute l’équipe du CPSTR remercie les Patriotes et le Métro Plus pour l’initiative. C’est grâce à l’implication de la communauté que nous pouvons accompagner et soutenir 300 enfants en situation de vulnérabilité et leur famille de Trois-Rivières. Les patriotes sont un modèle positif pour nos jeunes. Bravo et merci!», a pour sa part témoigné Yvana Labouba, directrice du développement du CPSTR.

Rappelons que les étudiants-athlètes doivent s’impliquer dans leur communauté tout au long de leur cursus puisque ça fait partie intégrante de leur programme. Annuellement, ils participent à diverses activités sociales comme, entre autres, le don de plasma, le bénévolat à l’organisme Point de Rue et leur présence au club des petits déjeuners. (JC)