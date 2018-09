Une Classique historique pour Lajoie et Triebold

Crédit photo : (Photo l'Hebdo Patrick Vaillancourt)

CLASSIQUE 2018. Le canot #9 de Lajoie/Trielbold a entamé cette troisième et dernière étape de façon sécuritaire puisque qu’il détenait 5 minutes et trois secondes devant le #5 de Guillaume Blais et Samuel Frigon.

Ces derniers ont d’ailleurs coiffé Lajoie et Triebold pour enlever la troisième étape au sprint.

La bataille pour la troisième place sur le podium a été excitante. Jimmy Pellerin et Joël Lacroix (#33) sont parvenus à mettre près de 5 minutes d’avance sur ceux qui détenaient la troisième position Tommy Pellerin et Weston Willoughby pour se hisser sur la dernière marche du podium.

Sur les 36 C2 ayant pris le départ à La Tuque samedi matin, on note trois abandons.

Comment Steve Lajoie qualifie-t-il cette victoire à la 85e Classique comparativement aux autres qu’il a pu obtenir? « On peut dire qu’elle est historique vu qu’on vient de prendre la deuxième position de l’histoire de la Classique. C’est toujours le fun de gagner, c’est certain que la première est toujours spéciale, mais celle-là fait du bien aussi. »

Bien entendu, Lajoie aurait aimé remporter la troisième étape, mais selon lui Blais et Frigon ont bien géré l’étape pour gagner au sprint.

Steve Lajoie a signifié que cette victoire s’est jouée à la première étape alors que l’équipe a pu se sauver et se forger un coussin de près de 5 minutes au terme de l’étape.

Autre fait historique puisque l’équipe mixte #37 de Rebecca et Michael Davis du Michigan est la meilleure équipe mixte de l’histoire en terminant au 6e rang au total à seulement 26 minutes des vainqueurs.