Une cinquième place pour Thibeault à Tokyo

Après une belle victoire contre la Kazakhe Nadezhda Ryabets lors de son premier combat aux Jeux olympiques de Tokyo, la Shawiniganais Tammara Thibeault affrontait la vice-championne mondiale Nouchka Fontijn des Pays-Bays en quart de finale chez les poids moyens.

Après un bon début de combat contre la Néerlandaise, Fontijn a pris le dessus sur la Canadienne plus le combat avançait. Thibeault s’est finalement inclinée au terme des trois rondes par décision unanime.

La Shawiniganaise avait remporté le premier round en bougeant constamment lors des trois minutes du round. Le deuxième round a été dominé par la Néerlandaise. Le troisième round était le plus serré, mais Thibeault semblait manquer d’énergie en fin de combat afin d’obtenir la faveur des juges.

« Je me sentais bien, je sentais comme si je l’avais. Mais il me manquait quelque chose, mais c’est comme ça. Cette année a été dure, et avancer jusqu’à ce point a été un bel accomplissement », a déclaré la boxeuse shawiniganaise au terme de son parcours à Tokyo.

Une victoire aurait assuré Tammara d’une médaille de bronze au minimum.Ce n’est que partie remise puisqu’elle a confirmé qu’elle allait entreprendre un autre cycle olympique.