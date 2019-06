Une cinquantaine d’artistes pour célébrer les 50 ans de l’UQTR

C’est le 7 septembre que l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) soulignera son 50e anniversaire avec un grand spectacle à l’Amphithéâtre Cogeco.

Plus d’une cinquantaine d’artistes seront de la fête, dont le quatuor QW4RTZ, Odette Beaupré (mezzo-soprano), Biz, Lucien Francoeur (auteur, poète, chanteur), Breen Leboeuf, Guy Marchamps, l’humoriste François Massicotte, la Chorale gospel et l’Ensemble vocal de l’UQTR, ainsi que l’Ensemble vocal Trois Quatre et l’équipe de cheerleading des Patriotes.

La conception et la mise en scène ont été confiées à Christian Laflamme, réalisateur, percussionniste et créateur de spectacles.

Les billets pour assister au spectacle UQTR – 50 ans de présence seront mis en vente à compter du vendredi 14 juin à 11h au coût de 68,50$. On pourra alors se les procurer sur le web au www.amphithatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797).