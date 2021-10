Une carrière basée sur l’amitié et l’entraide

Femme de coeur, Julie Durand a consacré les 26 dernières années à aider les autres. Elle a contribué à la fondation de l’organisme Parrainage civique du Trois-Rivières Métropolitain et y oeuvre depuis à titre de directrice générale. Encore aujourd’hui, elle est animée par cette même passion et entièrement dévouée à sa clientèle.

Quand elle a terminé ses études en travail social, le parrainage civique était un projet en développement. Voyant ce qui se faisait ailleurs au Québec, des organismes du coin s’étaient rassemblés pour que le modèle soit implanté à Trois-Rivières. Ils ont mis en place toute la structure de l’organisme, puis ils ont cherché quelqu’un pour le gérer.

« Je trouvais que c’était un beau challenge de vie, raconte Mme Durand. J’avais auparavant passé quelques entrevues pour des postes dans le réseau de la santé, mais je me suis rapidement rendu compte que ce n’était pas pour moi. Je suis une fille de terrain et je ne veux pas être limitée dans mes actions. Les protocoles dans le réseau de la santé sont différents et ça me rejoignait moins. »

Après avoir été reçue deux fois en entrevue, le conseil d’administration de l’époque l’a choisie comme directrice générale. « Il n’avait rien de fait, donc j’ai pu vraiment apporter ma couleur à l’organisme, mentionne Mme Durand. Je me suis dès le début impliquée au niveau du Regroupement québécois du parrainage civique. Je voulais être imprégnée de tout ce qui se faisait. »

« Ç’a été un long processus pour se bâtir une crédibilité, ajoute cette dernière. Le recrutement de bénévoles, ce n’est pas facile. Il y avait beaucoup de démarches à faire. Ça nous a pris un bon deux ans avant de camper notre façon de faire et de mettre en place nos protocoles, d’avoir des membres et d’être actif. Bref, remplir notre mission. »

Elle a été la seule employée pendant plusieurs années. Elle est partie de zéro pour bâtir la réputation de cet organisme qui compte maintenant environ 150 membres et bénévoles ainsi qu’une dizaine d’employés en saison estivale.

« Aujourd’hui, on a une crédibilité, un beau bassin de bénévoles et une belle clientèle, énumère-t-elle fièrement. Notre approche et notre couleur sont appréciées par nos membres. On vit de belles réussites. La réciprocité qu’il y a entre nous et nos membres, c’est ce que je pouvais demander de mieux. On ne sent pas qu’on est des intervenants avec une clientèle. On est d’égal à égal. On avance ensemble et on trouve des solutions. »

C’est ce sentiment d’égalité qui l’a toujours guidée à travers chaque décision et chaque rencontre. « Ma philosophie, c’est de traiter les autres comme je voudrais être traitée, dit-elle. Je vis en même temps qu’eux ce qu’ils vivent pour bien les accompagner et bien les comprendre. »

Motivée et inspirée par sa clientèle

Ce qui la motive et l’inspire encore autant 26 ans plus tard, c’est sa clientèle. « On oeuvre auprès de personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, un problème de santé mentale ainsi qu’auprès de personnes âgées en perte d’autonomie. Ce sont des gens vulnérables qui ont besoin. Ça me motive encore à me lever chaque matin et à croire en ma mission », confie Mme Durand.

Bien sûr, elle ne cache pas avoir vécu des périodes plus difficiles. Dans le milieu communautaire, la question du financement occasionne bien des maux de tête. « J’ai déjà pensé quitter, admet-elle. J’ai déjà vécu des périodes de découragement, mais ça me ramène toujours à ma clientèle. C’est elle qui donne un sens à ce que je fais. Ma clientèle, c’est mon cheval de bataille et j’y suis dévouée. »

Parmi les belles réussites de l’organisme, elle se souvient d’un cas en particulier. « C’est une personne d’un certain âge qui était très isolée, raconte Mme Durand. Aujourd’hui, c’est une personne qui a des amis et qui s’épanouit. Ça me fait chaud au coeur de voir tout le chemin parcouru. Cette personne est partie de zéro. Son quotidien a changé du tout au tout. »

« Quand les membres reconnaissent le changement et ce qu’on leur apporte, c’est ça la paie, renchérit-elle. C’est la cause qui m’anime encore autant après toutes ces années. L’amitié avant tout, ça peut juste être gagnant. On aide les gens avec notre coeur. Pas besoin d’être un professionnel pour avoir du coeur. Ce travail, c’est d’ouvrir notre coeur et de tisser des liens avec les autres. »

En plus de son mandat au sein de Parrainage civique du Trois-Rivières Métropolitain, Mme Durand est depuis trois ans la présidente de la résidence Entre-Deux, un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de permettre à des personnes ayant une déficience motrice sévère de vivre de façon autonome et sécuritaire dans un milieu de vie adapté.

Le saviez-vous?

Parrainage civique du Trois-Rivières Métropolitain est un organisme qui vise l’amélioration de la participation sociale des personnes vivant avec des incapacités physiques, intellectuelles ou un problème de santé mentale. La réalisation de cette mission se fait par le biais d’une relation de jumelage entre ces personnes et des bénévoles qui leur consacrent du temps et leur offre de l’entraide et de l’amitié. Ces relations permettent de briser leur isolement tout en demeurant dans leur milieu de vie.